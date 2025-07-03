В Тернопольской области лесники незаконно вырубили более 6000 деревьев: убытки достигают 57 млн грн

Тернопольская областная прокуратура сообщила о подозрении главному лесничему и директору одного из государственных лесопредприятий области в служебной халатности, что привело к значительным убыткам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, главный лесничий безосновательно внес в лесорубные билеты информацию о возможности проведения 41 рубки редколесья.

Впоследствии директор предприятия выдал соответствующие лесорубные билеты на эти работы, несмотря на их незаконность.

В результате этих действий было незаконно уничтожено 6267 деревьев разных пород, что нанесло вред окружающей среде на сумму почти 57 миллионов гривен.

Досудебное расследование осуществляют следователи ТУ ДБР, расположенного во Львове, при процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверку государственного предприятия "Леса Украины" и инициировало пять уголовных расследований. Ведомство установило, что коррупционные риски у предприятия возникают из-за отсутствия четких механизмов отбора лесных участков для строительства автомобильных дорог и вырубки деревьев, что создает основания для злоупотреблений.