Директора ДП "Ліси України" взяли під варту із заставою 91 млн грн

Суд взяв під варту керівника ДП "Ліси України", призначивши заставу майже 91 мільйон гривень. Посадовця затримало ДБР за підозрою у незаконному збагаченні на 7,87 мільйона гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що лише за один рік (2021-й) він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках.

З метою приховати реальне джерело походження майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 мільйонів гривень, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання.

Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені «номінального» власника.

Схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту — використано підставних осіб та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб.

При цьому законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат, а підтверджену різницю між офіційними статками та реальними активами слідство оцінило у щонайменше 7 млн 925 тис. грн.

Про кого йдеться

Зауважимо, згідно відкритих даних, генеральним директором ДП "Ліси України" є Юрій Болоховець.

Він з липня 2020 по лютий 2021 був заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України, а вже з лютого 2021 по травень 2023 став головою Держлісагенства.

З 4 травня 2023 – т. в. о. генерального директора ДП “Ліси України”, а з 6 жовтня 2023 – генеральний директор ДП “Ліси України”.

Нагадаємо, правоохоронці викрили одного з ключових фігурантів лісової сфери — генерального директора державного підприємства ДП "Ліси України". Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.