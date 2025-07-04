"Ліси України" виконали план по догляду за деревами та поновленням лісових насаджень на 117%

За перше півріччя 2025 року в лісовому фонді підприємства, роботи з догляду за лісовими культурами та природним поновленням проведені на площі 50,5 тис. га, що складає 117% від запланованого обсягу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу державного підприємства "Ліси України".

"З початку реалізації програми президента "Зелена країна" площа садіння лісу збільшилась, відповідно зросла і кількість доглядів. Слід зазначити, що близько 100 тис. га незімкнутих лісових культур потребують догляду", — повідомили "Ліси Ураїни".

Наразі на таких ділянках тривають агротехнічні заходи. Проводяться роботи з видалення трав’яної та чагарникової рослинності, яка перешкоджає росту і розвитку рослин. В залежності від погодних умов та ступеню забур’яненості, такі заходи плануються в середньому 3-4 рази на рік.

Під час догляду за лісовими культурами "Ліси України" використовують механізовані способи, використовуючи спеціальну техніку, яка не пошкоджує молоді дерева. Це підвищує продуктивність і ефективність робіт, особливо на великих площах. Завдяки збільшенню частки механізації вартість робіт стає дешевшою. На цей рік інвестиційним планом підприємства передбачена закупівля 156 одиниць ґрунтообробної техніки по догляду за лісовими культурами.

Нагадаємо, з початку 2025 року експорт з України деревини та виробів із неї склав 1,42 млн тонн на суму 671,8 млн доларів.