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"Ліси України" збільшили внески до бюджету на 40% у 2025 році

"Ліси України"
"Ліси України" значно наростили прибутки

У другому кварталі 2025 року державне підприємство “Ліси України” отримало 8,9 млрд грн доходу від продажу необробленої деревини. Податкові надходження до державного та місцевих бюджетів зросли на 40%, а сплата податків — на понад 1,7 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Фінансові результати "Лісів України"

Зазначається, що чистий прибуток спрямовується на розвиток підприємства:

  • закупівлю сучасної пожежної техніки (включаючи 10 нових машин);
  •  модернізацію інфраструктури; 
  • створення насіннєвих центрів; 
  • відновлення лісового господарства на деокупованих територіях.

Високу ефективність показали й нові підходи до продажу деревини. Піврічні форвардні контракти, ініційовані керівництвом підприємства, виконані на 101% — вся законтрактована деревина була вибрана покупцями. Такий формат дозволяє деревообробникам заздалегідь бронювати обсяги сировини за фіксованою ціною, а підприємству — мати гарантовані продажі.

Планується розширення цієї моделі: наступного року очікується запровадження річних контрактів. Крім того, за квартальними угодами другого кварталу реалізовано понад 95% обсягів — що також вважається високим показником ефективності, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, "Ліси України" підбили результати аукціонних торгів третього кварталу. Весь об’єм круглого лісу законтрактований практично на 98%, а паливна деревина промислового використання (дрова ПВ) на 94%. На дрова ПВ ціни зросли на понад 20%.

Автор:
Ольга Опенько