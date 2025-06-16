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Ціни на дрова для промисловості зросли на 20%: що відбувається на ринку деревини

загатівля лісу, кран, працівник
Фото: .facebook/urijbolohovec

У держпідприємстві "Ліси України" підбили результати аукціонних торгів третього кварталу. Весь об’єм круглого лісу законтрактований практично на 98%, а  паливна деревина промислового використання (дрова ПВ) на 94%. На дрова ПВ ціни зросли на понад 20%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу підприємства.

Як зазначив гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець, дров’яна деревина ПВ б’є рекорди, але зростання цін на круглі лісоматеріали уповільнилося.

Результати основних торгів 3-го кварталу

Що варто знати:

  • Масштабний розпродаж: практично весь об'єм круглого лісу (98%) та дров промислового використання (94%) законтрактовано. Це рекорд, якого ще не було ніколи.
  • Деревина дорожчає: дрова ПВ подорожчали більш ніж на 20%, а їхня середня ціна сягнула 1,55 тис. грн за метр кубічний. Сосна та ялиця лишилися майже без змін. Вільха-береза зросла до 8 тис. грн/м³, дуб перетнув психологічну позначку в 20 тис. грн/м³, а ясен додав 30% до ціни – 6,6 тис. грн/м³. Загальне зростання цін на круглі лісоматеріали дещо сповільнилось, проте зберігає позитивну динаміку.
  • Пропозиція для населення: непромислові дрова зросли в ціні до 1,55 тис. грн/м³. ДП "Ліси України" закликає населення запасатися дровами вже зараз, не чекаючи осені, адже влітку діють соціальні ціни. 
  • Новий алгоритм: запровадження нового алгоритму формування стартових цін спрацювало. Попри значне зниження початкових цін, учасники торгів швидко повернули їх на ринковий рівень, що підтверджує ефективність вільної конкуренції.
  • Форвардні торги виправдали себе: піврічні форвардні аукціони дозволили деревообробникам зафіксувати ціни та обсяги. Переможці не прогадали – більшість позицій, включно з дровами ПВ, подорожчали на основних торгах.
Фото 2 — Ціни на дрова для промисловості зросли на 20%: що відбувається на ринку деревини

"На форварди, як і обіцяли, ми виставили 30% від запланованої заготівлі. У підсумку - законтрактовано 96% круглої деревини та 91% дров ПВ. Але головним є те, що переможці форвардів не прогадали. Більшість позицій – починаючи з дров ПВ – на торгах 3-го кварталу подорожчали. Отже, запроваджені нами піврічні форвардні аукціони стали для деревообробників реальною можливістю планувати виробництво, фіксуючи ціну та обсяг ресурсу", — зазначив Юрій Болоховець

Нагадаємо, на початку травня  повідомлялося, що ДП "Ліси України" виставить на біржові аукціони для укладання форвардних контрактів на друге півріччя 2025 року 1,56 млн куб. м лісоматеріалів, що майже у чотири рази більше ніж торік.

Автор:
Тетяна Ковальчук