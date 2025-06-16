Цены на дрова промышленности выросли на 20%: что происходит на рынке древесины

В госпредприятии "Леса Украины" подвели результаты аукционных торгов третьего квартала. Весь объем круглого леса законтрактован практически на 98%, а топливная древесина промышленного использования (дрова ПВ) на 94%. На дрова ПВ цены выросли более чем на 20%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу предприятия.



Как отметил гендиректор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец, дровяная древесина ПВ бьет рекорды, но рост цен на круглые лесоматериалы замедлился.

Результаты основных торгов 3-го квартала

Что следует знать:

Масштабная распродажа: практически весь объем круглого леса (98%) и дров промышленного использования (94%) законтрактован. Это рекорд, которого еще никогда не было.



практически весь объем круглого леса (98%) и дров промышленного использования (94%) законтрактован. Это рекорд, которого еще никогда не было. Древесина дорожает: дрова ПВ подорожали более чем на 20%, а их средняя цена составила 1,55 тыс. грн за метр кубический. Сосна и пихта остались почти без изменений. Ольха-береза выросла до 8 тыс. грн/м³, дуб пересек психологическую отметку в 20 тыс. грн/м³, а ясень прибавил 30% к цене – 6,6 тыс. грн/м³. Общий рост цен на круглые лесоматериалы несколько замедлился, но сохраняет положительную динамику.



дрова ПВ подорожали более чем на 20%, а их средняя цена составила 1,55 тыс. грн за метр кубический. Сосна и пихта остались почти без изменений. Ольха-береза выросла до 8 тыс. грн/м³, дуб пересек психологическую отметку в 20 тыс. грн/м³, а ясень прибавил 30% к цене – 6,6 тыс. грн/м³. Общий рост цен на круглые лесоматериалы несколько замедлился, но сохраняет положительную динамику. Предложение для населения: непромышленные дрова выросли в цене до 1,55 тыс. грн/м³. ГП "Леса Украины" призывает население запасаться дровами уже сейчас, не дожидаясь осени, ведь летом действуют социальные цены.

непромышленные дрова выросли в цене до 1,55 тыс. грн/м³. ГП "Леса Украины" призывает население запасаться дровами уже сейчас, не дожидаясь осени, ведь летом действуют социальные цены. Новый алгоритм: введение нового алгоритма формирования стартовых цен сработало. Несмотря на существенное понижение начальных цен, участники торгов скоро вернули их на рыночный уровень, что подтверждает эффективность свободной конкуренции.



Форвардные торги оправдали себя: полугодовые форвардные аукционы позволили деревообработчикам зафиксировать цены и объемы. Победители не прогадали – большинство позиций, включая дрова ПВ, подорожали на основных торгах.

"На форварды, как и обещали, мы выставили 30% от запланированной заготовки. В итоге — законтрактовано 96% круглой древесины и 91% дров ПВ. Но главным является то, что победители форвардов не прогадали. Большинство позиций — начиная с дров ПВ — на торгах 3-го квартала подорожали. Итак, введенные нами полугодовые форвардные аукционы стали для деревообработчиков реальной возможностью планировать производство, фиксируя цену и объем ресурса", — отметил Юрий Болоховец.

Напомним, в начале мая сообщалось, что ГП "Леса Украины" выставит на биржевые аукционы для заключения форвардных контрактов на второе полугодие 2025 года 1,56 млн куб. м лесоматериалов, что почти в четыре раза больше чем в прошлом.