"Леса Украины" впервые закупят партию харвестеров по уходу за молодыми лесами

Государственное предприятие "Леса Украины" впервые объявило закупку крупной партии лесозаготовительной техники — пяти харвестеров, которые будут задействованы для проведения рубок по уходу за молодыми лесами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Это часть инвестиционной программы на 2025 год, которая в целом предполагает приобретение техники более чем на 636 млн грн.

Харвестер (с англ. harvester - "сборщик урожая") - самоходная, многооперационная лесозаготовительная машина, на колесной или гусеничной базе.

В предприятии отмечают, что сейчас в Украине, особенно в северных регионах, накоплены значительные площади молодняков, нуждающихся в правильном формировании. В перспективе это позволит получить устойчивые к климатическим изменениям здоровые насаждения с большим запасом древесины.

В то же время найти подрядчиков для проведения рубок по уходу все труднее из-за трудоемкости, опасности работ и низкого выхода древесины.

Именно поэтому предприятие решило инвестировать в механизацию — современные многооперационные машины могут заготовить в день в 3-4 раза больше древесины, чем бригада из нескольких работников. Харвестеры позволяют снизить себестоимость до 300 грн/м³ против 425 грн/м³ при ручных работах, что дает ежегодную экономию более 8 млн грн.

Поскольку рынок таких машин в Украине почти не представлен, "Леса Украины" обратились непосредственно к заводам-производителям. Технику закупают на условиях вывоза с завода — логистику и растаможку предприятие берет на себя. Это позволяет избежать переплат и усилить конкуренцию.

Цель внедрения техники — не только повышение эффективности, но и минимизация вмешательства в лесные насаждения для формирования качественного древостоя.

Пресс-служба не добавила фото харвестеров. Но подобные машины выглядят так:

Добавим, в 2025 году ГП "Леса Украины" подписало 13 контрактов на строительство лесных дорог общей стоимостью 500 млн грн. Благодаря открытым торгам с участием 20 строительных компаний удалось сэкономить 20 млн грн – это 22% от первоначальной стоимости.