"Ліси України" вперше закуплять партію харвестерів для догляду за молодими лісами

Державне підприємство "Ліси України" вперше оголосило закупівлю великої партії лісозаготівельної техніки — п’яти харвестерів, які будуть задіяні для проведення рубок догляду за молодими лісами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу підприємства.

Це частина інвестиційної програми на 2025 рік, яка загалом передбачає придбання техніки на понад 636 млн грн.

Харвестер (з англ. harvester — "збирач урожаю") — самохідна, багатоопераційна лісозаготівельна машина, на колісній або гусеничній базі.

У підприємстві зазначають, що нині в Україні, особливо у північних регіонах, накопичено значні площі молодняків, які потребують правильного формування. У перспективі це дозволить отримати стійкі до кліматичних змін, здорові насадження з більшим запасом деревини.

Водночас знайти підрядників для проведення рубок догляду дедалі важче через трудомісткість, небезпеку робіт і низький вихід деревини.

Саме тому підприємство вирішило інвестувати у механізацію — сучасні багатоопераційні машини можуть заготувати в день у 3–4 рази більше деревини, ніж бригада з кількох працівників. Харвестери дозволяють зменшити собівартість до 300 грн/м³ проти 425 грн/м³ при ручних роботах, що дає щорічну економію понад 8 млн грн.

Оскільки ринок таких машин в Україні майже не представлений, "Ліси України" звернулися безпосередньо до заводів-виробників. Техніку закуповують на умовах вивезення з заводу — логістику та розмитнення підприємство бере на себе. Це дозволяє уникнути переплат і посилити конкуренцію.

Мета впровадження техніки — не лише підвищення ефективності, а й мінімізація втручання у лісові насадження задля формування якісного деревостану.

Пресслужба не додала фото харвестерів. Але подібні машини мають такий вигляд:

Фото з "Вікіпедії"

Додамо, у 2025 році ДП “Ліси України” підписало 13 контрактів на будівництво лісових доріг загальною вартістю 500 млн грн. Завдяки відкритим торгам із участю 20 будівельних компаній вдалося зекономити 20 млн грн — це 22% від початкової вартості.