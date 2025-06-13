Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,02

EUR

48,08

+0,63

Готівковий курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,25

48,00

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Ліси України" вперше закуплять партію харвестерів для догляду за молодими лісами

Ліси України
"Ліси України" вперше закуплять партію харвестерів /Ліси України

Державне підприємство "Ліси України" вперше оголосило закупівлю великої партії лісозаготівельної техніки — п’яти харвестерів, які будуть задіяні для проведення рубок догляду за молодими лісами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу підприємства.

Це частина інвестиційної програми на 2025 рік, яка загалом передбачає придбання техніки на понад 636 млн грн.

Харвестер (з англ. harvester — "збирач урожаю") — самохідна, багатоопераційна лісозаготівельна машина, на колісній або гусеничній базі.

У підприємстві зазначають, що нині в Україні, особливо у північних регіонах, накопичено значні площі молодняків, які потребують правильного формування. У перспективі це дозволить отримати стійкі до кліматичних змін, здорові насадження з більшим запасом деревини.

Водночас знайти підрядників для проведення рубок догляду дедалі важче через трудомісткість, небезпеку робіт і низький вихід деревини.

Саме тому підприємство вирішило інвестувати у механізацію — сучасні багатоопераційні машини можуть заготувати в день у 3–4 рази більше деревини, ніж бригада з кількох працівників. Харвестери дозволяють зменшити собівартість до 300 грн/м³ проти 425 грн/м³ при ручних роботах, що дає щорічну економію понад 8 млн грн.

Оскільки ринок таких машин в Україні майже не представлений, "Ліси України" звернулися безпосередньо до заводів-виробників. Техніку закуповують на умовах вивезення з заводу — логістику та розмитнення підприємство бере на себе. Це дозволяє уникнути переплат і посилити конкуренцію.

Мета впровадження техніки — не лише підвищення ефективності, а й мінімізація втручання у лісові насадження задля формування якісного деревостану.

Пресслужба не додала фото харвестерів. Але подібні машини мають такий вигляд:

Фото 2 — "Ліси України" вперше закуплять партію харвестерів для догляду за молодими лісами
Фото з "Вікіпедії"

Додамо, у 2025 році ДП “Ліси України” підписало 13 контрактів на будівництво лісових доріг загальною вартістю 500 млн грн. Завдяки відкритим торгам із участю 20 будівельних компаній вдалося зекономити 20 млн грн — це 22% від початкової вартості.

Автор:
Тетяна Гойденко