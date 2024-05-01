"Ліси України" додали до переліку особливо важливих для економіки держкомпаній

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" внесли у перелік особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

У пресслужбі зазначають, що відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 30 квітня. Цим рішенням внесли зміни до постанови №777 "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки" від 03.09.2008 року та в постанову №643 "Деякі питання управління об’єктами державної власності на період воєнного стану" від 31.05.2022 року.

За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, це перший крок до покращення корпоративного управління, яке дозволить залучити підприємству інвестиції.

Він повідомив, що формування наглядової ради на прозорому та відкритому конкурсі за участі комітету з призначення керівників, до якого входять представники як державних органів так і міжнародних організацій, є черговим етапом для впровадження кращих норм корпоративного управління в держсекторі.

"І ця практика вже продемонструвала свою ефективність в контексті інших особливо важливих для економіки компаній. Відповідно - це нові можливості для підприємства, вищий рівень незалежності в управлінні та залученні ресурсів, яких в умовах війни потребує економіка", - зазначив Соболев.

Що відомо про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація ДП "Ліси України":

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Додамо, що ДП "Ліси України" у січні-березні 2024 року збільшило виручку за реалізацію деревини на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 5,1 млрд грн.

Реформа лісового господарства в Україні

У 2016 році в Україні розпочалася реформа лісового господарства. У її рамках уже запроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дозволяє перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З осені 2022 року працює державний інтернет-магазин "ДроваЄ", завдяки якому кожен українець може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму з доставкою додому. Він був запущений для сталого проходження осінньо-зимового періоду у 2022-2023 роках.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків та сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.