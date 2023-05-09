Комунальні лісгоспи або підпорядкують "Лісам України", або приватизують - ЕКО-інформ

В Україні почалась передача проблемних лісгоспів у Фонд державного майна України, що може призвести до їх приватизації. Про це повідомляє видавництво "ЕКО-інформ" , якому належать газета "Природа та суспільство" і "Лісовий і мисливський журнал".

За даними видання, кілька місяців тому до ФДМУ передане одне з найбільших лісогосподарських підприємств Київщини "Київоблагроліс".

ДП "Спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Київоблагроліс займає приблизно 35 тис га. та утворено з 11 агролісництв Київської області.

За словами екс-співробітників, в останні роки у підприємства виникли проблеми з лісовпорядкуванням. Підприємство не розрахувалося з Держліспроєктом, не було грошей замовити Оцінку впливу на довкілля (ОВД). Тому майже рік ДП взагалі не мало права проводити заготівлю. Люди більше року сиділи без зарплати. Колектив годували обіцянками. У підприємства не було ресурсів для проведення висадки лісу. Нічого фактично не робилося і для протидії пожежам. "Київоблагроліс" не має ні тракторів для будівництва мінералізованих смуг, ні пожежної техніки та інвентарю, ні пожежних станцій.

Проте, як зазначає "ЕКО-інформ", постійно спалахують постійні скандали з незаконними рубками. Купа відкритих ДБР кримінальних проваджень. Багатомільйонні штрафи.

"Є обґрунтовані побоювання, що врешті-решт, "Київоблагроліс" або приватизують, або передадуть в оренду. В Київській області, до речі, є багато приватних лісових господарств, які виникли внаслідок передачі лісових угідь в оренду терміном на 50 років", - зазначається у розслідуванні.

Альтернатива приватизації перехід під управління державній компанії "Ліси України". Приєднання до складу "Лісів України" комунальних, військових, аграрних лісгоспів передбачено розміщеним на сайті Держлісагентства Законопроєктом "Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі…".

Передбачається, що "Ліси України" буде перетворено в акціонерне товариство (власник 100% акцій – держава). Статутний капітал підприємства сформується за рахунок активів ДП "Ліси України", але Кабінет Міністрів зможе приєднувати до національної компанії інші об’єкти управління державної та/або комунальної форми власності.

Як зазначають автори розслідування, перехід під управління "Лісів України" – єдина можливість врятувати лісові господарства від приватизації, якісно покращити догляд та охорону за лісом та залишити у громад можливість користуватися лісовими угіддями.

"У приєднанні (до ДП "Ліси України") лісових господарств має бути зацікавлена місцева влада, яка фактично знімає з себе тягар відповідальності. Тому що занедбаний ліс це, передусім, системна копітка робота, витрати, інвестиції. В приєднанні мають бути зацікавлені громади, бо підпорядкування "Лісам України" – це можливість користуватись угіддям, а не дивитися на паркан, який збудує навколо лісу приватний орендар", - резюмує видання.

Як повідомляє "Зелена країна", державними лісгоспами за 2021-2022 роки висаджено 213 млн дерев, комунальними – 19 млн, що менше в 11 разів, хоча площа лісів ДП "Ліси України" більше лише у 6 разів. Дохід з одного гектару лісу у ДП "Ліси України" вищий у 2,5 рази.