Коммунальные лесхозы либо передадут в подчинение "Лесам Украины", либо приватизируют - ЭКО-информ

В Украине началась передача проблемных лесхозов в Фонд государственного имущества Украины, что может привести к их приватизации. Об этом сообщает издательство "ЭКО-информ" , которому принадлежат газета "Природа и общество" и "Лесной и охотничий журнал".

По данным издания, несколько месяцев назад в ФГИ передано одно из крупнейших лесохозяйственных предприятий Киевщины "Киевоблагролес".

ГП "Специализированное лесохозяйственное предприятие "Киевоблагролес" занимает примерно 35 тыс. га. и образовано из 11 агролесничеств Киевской области.

По словам экс-сотрудников, в последние годы у предприятия возникли проблемы с лесоустройством. Предприятие не рассчиталось с Гослеспроектом, не было денег заказать оценку влияния на окружающую среду (ОВД). Поэтому почти год ГП вообще не имел права проводить заготовку. Люди больше года сидели без зарплаты. Коллектив кормили обещаниями. У предприятия не было ресурсов для проведения высадки леса Ничего практически не делалось и для противодействия пожарам. У "Киевоблагролеса" нет ни тракторов для строительства минерализованных полос, ни пожарной техники и инвентаря, ни пожарных станций.

Однако, как отмечает "ЭКО-информ", постоянно разгораются скандалы с незаконными рубками. Куча открытых ГБР уголовных производств. Многомиллионные штрафы.

"Есть обоснованные опасения, что в конце концов "Киевоблагролес" либо приватизируют, либо передадут в аренду. В Киевской области, кстати, есть много частных лесных хозяйств, возникших вследствие передачи лесных угодий в аренду сроком на 50 лет", - отмечается в расследовании.

Альтернатива приватизации - переход под управление государственной компании "Леса Украины". Присоединение к составу "Лесов Украины" коммунальных, военных, аграрных лесхозов предусмотрено размещенным на сайте Гослесагентства Законопроектом "Об особенностях управления объектами государственной собственности в лесной отрасли…".

Предполагается, что "Леса Украины" будет преобразовано в акционерное общество (владелец 100% акций – государство). Уставной капитал предприятия сформируется за счет активов ГП "Леса Украины", но Кабинет Министров сможет присоединять к национальной компании другие объекты управления государственной и/или коммунальной формы собственности.

Как отмечают авторы расследования, переход под управление "Лесов Украины" – единственная возможность спасти лесные хозяйства от приватизации, качественно улучшить уход и охрану за лесом и оставить у общин возможность пользоваться лесными угодьями.

"В присоединении (к ГП "Леса Украины") лесных хозяйств должны быть заинтересованы местные власти, которые фактически снимают с себя бремя ответственности. Потому что заброшенный лес это, прежде всего, системная кропотливая работа, расходы, инвестиции. В присоединении должны быть заинтересованы общины, потому что подчинение "Лесам Украины" – это возможность пользоваться угодьями, а не смотреть на забор, который построит вокруг леса частный арендатор", - резюмирует издание.

Как сообщает "Зеленая страна", государственными лесхозами за 2021-2022 годы высажено 213 млн деревьев, коммунальными - 19 млн, что меньше в 11 раз, хотя площадь лесов ГП "Леса Украины" больше всего в 6 раз. Доход с одного гектара леса в ГП "Леса Украины" выше в 2,5 раза.