У ДП "Ліси України" розповіли, на скільки вдалося наростити виручку у 1 кварталі 2024 року

ДП "Ліси України" у січні-березні 2024 року збільшило виручку за реалізацію деревини на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 5,1 млрд грн.

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Про це повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Сплата податків зросла на понад 850 млн грн. Прибуток до оподаткування збільшився до майже 1 млрд грн", - написав він у Facebook.

Серед негативних факторів, які позначились на результатах, Болоховець виділив блокаду західних кордонів, через яку дорога експортна логістика стала ще дорожче, що вдарило як по переробникам, так і по лісівниках.

До позитивних факторів він відніс закриття лісгоспних цехів переробки – утримання їх в ринкових умовах не мало сенсу.

"Роздержавлення ринку переробки посилило конкуренцію, прозорість, значно зменшило корупційні ризики", - зазначив Болоховець, додавши, що більш відчутно відмова від лісгоспної переробки позначиться на економічних показниках другого-третього кварталів.

Реформа лісового господарства в Україні

У 2016 році в Україні розпочалася реформа лісового господарства. У її рамках уже запроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дозволяє перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З осені 2022 року працює державний інтернет-магазин "ДроваЄ", завдяки якому кожен українець може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму з доставкою додому. Він був запущений для сталого проходження осінньо-зимового періоду у 2022-2023 роках.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків та сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.

Фото: ua.depositphotos.com