В ГП "Леса Украины" рассказали, на сколько удалось нарастить выручку в 1 квартале 2024 года

ГП "Леса Украины" в январе-марте 2024 года увеличило выручку за реализацию древесины на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 5,1 млрд грн.

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Об этом сообщил генеральный директор предприятия Юрий Болоховец.

"Уплата налогов выросла более чем на 850 млн грн. Прибыль до налогообложения увеличилась до почти 1 млрд грн", - написал он в Facebook.

Среди негативных факторов, отразившихся на результатах, Болоховец выделил блокаду западных границ, из-за которой дорогая экспортная логистика стала еще дороже, что отразилось как на переработчиках, так и на лесоводах.

К положительным факторам он отнес закрытие лесхозных цехов переработки – содержание их в рыночных условиях не имело смысла.

"Разгосударствление рынка переработки усилило конкуренцию, прозрачность, значительно уменьшило коррупционные риски", - отметил Болоховец, добавив, что более ощутимо отказ от лесхозной переработки скажется на экономических показателях второго-третьего кварталов.

Реформа лесного хозяйства в Украине

В 2016 году на Украине началась реформа лесного хозяйства. В ее рамках уже введена продажа необработанной древесины на электронных аукционах. С 2021 года в ряде областей в тестовом режиме работает интерактивная карта размещения объектов переработки древесины.

В отрасли внедрен проект "Лес в смартфоне", содержащий перечень лесорубных билетов на заготовку древесины и позволяющий проверить законность осуществления рубок на онлайн-карте ведомства.

С осени 2022 года работает государственный интернет-магазин "ДроваЄ", благодаря которому каждый украинец может приобрести себе или своим родным дрова на зиму с доставкой на дом. Он был запущен для прохождения осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах.

С 1 июня 2023 года Украина запустила пилот электронной выдачи лесорубных билетов и сертификатов происхождения лесоматериалов. Кроме того, ГП "Леса Украины" начало пилотный проект по закупке услуг по заготовке древесины через электронную площадку Prozorro.

Фото: ua.depositphotos.com