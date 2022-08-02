Создание ГП «Леса Украины» в интересах государства, - Европейская бизнес ассоциация

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Объединение государственных лесхозов в единую государственную компанию «Леса Украины» отвечает интересам государства и обеспечит в перспективе значительные положительные сдвиги. Об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, комментируя планы правительства по сокращению количества государственных предприятий и их корпоратизации.

«С точки зрения повышения эффективности управления создать единую компанию, безусловно, целесообразно. Единая структура более прозрачна, одно юридическое лицо, единые правила, стандарты. Когда у тебя 150 субъектов, попробуй привести каждого из них к общему знаменателю. Им можно навязывать определенные управленческие решения, но это очень сложно. Учитывая качество контроля за исполнением решений, единая компания будет работать лучше», - отметила Деревянко.

В ЕБА подчеркивают, что у крупной компании с прозрачной отчетностью и системой управления больше возможностей привлечь финансирование на международном рынке.

«Конечно, это позволит улучшить работу с инвесторами. Даже фактор масштаба уже сыграет положительную роль. Очевидно, сегодня не время говорить о привлечении инвесторов, но, как говорится, нужно «готовить сани летом». И не откладывать структурные реформы, необходимые для быстрого восстановления экономики», – отмечает Деревянко.

В то же время, исполнительный директор указывает на определенные опасения бизнеса относительно ликвидации лесхозов.

«У лесхозов есть сформированные цепочки взаимодействия с бизнес-сообществом. Это касается не только реализации древесины, но и проведения закупок у подрядчиков. Бизнес опасается, не создаст ли реорганизация этой области дискомфорта? Сегодня предпринимателям очень сложно вести бизнес, а тут еще придется приспосабливаться к новым правилам. Этот фактор следует учесть и предусмотреть. Если мы уверены, что трансформация обеспечит большую прозрачность, больший доход государству, контролируемость, должны двигаться. Но этот процесс должен происходить так, чтобы бизнес мог своевременно адаптироваться, чтобы для предпринимателей не создавать дополнительную нагрузку», - считает Деревянко.

По ее словам, крайне важен и контроль за стандартами и принципами создания единой компании. Ведь большим структурам иногда присущи бюрократизм, отсутствие мобильности.

«На самом деле с государственной точки зрения очевидно, что это правильное решение. Но базовым является вопрос прозрачности и качества управления новой компании, формирование руководящего состава. Если делать все правильно, по мировым стандартам, то объединение лесхозов – абсолютный плюс».

Напомним, правительство планирует реорганизацию лесхозов и образование единого государственного предприятия "Леса Украины". Централизация и усиление управления в лесохозяйственной отрасли необходимы для прохождения отопительного сезона и обеспечения потребностей армии.

Как свидетельствуют результаты исследования Центра развития рыночной экономики (CMD-Ukraine), реформа позволит решить проблему стагнирующих предприятий востока и юга, повысит инвестиционную привлекательность отрасли.