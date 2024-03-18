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Экономика
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Убытков почти на 23 млрд грн: Счетная палата провела аудит по лесному и охотничьему хозяйству

лісова пожежа, лесной пожар
Фото: Depositphotos

Аудит Счетной палаты по лесному и охотничьему хозяйству обнаружил, что война, пожары и незаконная вырубка лесов нанесли государству ущерб почти на 23 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что, несмотря на наличие положительных тенденций, связанных с начатой в 2022 году реформой отрасли, в сфере лесного и охотничьего хозяйства Украины все еще существует ряд проблемных вопросов, таких как слабая работа по возмещению нанесенного ущерба или недостаточный контроль за учетом активов.

Во время аудита, охватывающего период 2020-2022 годов и I половину 2023 года, было установлено, что за указанный период государству было нанесено 20,3 млрд грн ущерба от пожаров и 845,7 млн грн ущерба - вследствие незаконной вырубки деревьев. При этом ситуацию усложняет сокращение количества лесников и слабая работа по взысканию компенсаций с нарушителей, поскольку ущерб в сумме 731,0 млн грн нанесли невыявленные лица.  

Также на 1 июля 2023 года война нанесла лесному фонду, его предприятиям и учреждениям ущерб на 1,2 млрд гривен.

Кроме того, как отметил глава Гослесагентства Виктор Смаль, еще около миллиона гектаров леса находятся под временным контролем российских оккупантов, 500 тыс. га лесов – заминировано, на 100 тысячах гектаров идут боевые действия.

Что еще было обнаружено во время аудита

Также во время аудита было установлено, что за указанный период на сферу лесного и охотничьего хозяйства из госбюджета было использовано 1,9 млрд грн, а лесопользователи уплатили государству 16 млрд гривен. При этом в указанный период в Украине было продано 41,2 млн. кубометров древесины и лесопродукции:

− 13,3 млн кубометров − населению и предприятиям соцсферы.

– 11,3 млн кубометров – экспортировали (больше всего – в Румынию, Китай и Венгрию).

Как сообщают в Счетной палате, аудит показал, что за три года рентабельность предприятий Гослесагентства увеличилась в пять раз, стоимость активов и собственного капитала выросла более чем в 6,4 раза, объем собственного капитала предприятия вырос на 30%. Количество убыточных предприятий уменьшилось с 17 с убытком более чем в 53 млн грн в 2020 году, до шести - 43 млн гривен в 2022 году.

Согласно начавшейся в 2022 году реформе, в новосозданное ГП "Леса Украины" передали имущество, права и обязанности 146 лесохозяйственных предприятий. Сократилось и количество территориальных органов Гослесагентства – с 24 до 9.

"Отрасль относительно хорошо функционирует и демонстрирует хорошие результаты, учитывая военное состояние. В то же время внутренний контроль в Гослесагентстве   был недостаточно эффективен для предупреждения нарушений и обеспечения исполнительной дисциплины. Это привело, в частности, к потере части документов, восстановленных только после завершения аудита на объектах контроля", - сообщил ответственный за проведение аудита - член Счетной палаты Виктор Богун.

Так, в частности, аудиторы выявили факты ненадлежащего управления "Леса Украины" объектами госсобственности: учета активов и передачи имущества, что создавало риски их потери. В частности, выборочной проверкой учета и передачи имущества 19 лесохозяйственных предприятий, с площадью лесного фонда 1,3 млн га, установлено не отражение в учете государственного предприятия почти 34% площадей лесного фонда, а учетная стоимость полученных активов не переоценена в справедливую. Отметим, что после выявленных Счетной палатой фактов "Леса Украины" проинформировало, что привлечет независимую оценочную компанию для установления справедливой стоимости активов.

В Счетной палате напомнили, что ранее проверяли использование средств государственного бюджета в лесной отрасли. По результатам предварительного аудита эффективности, проведенного в 2019 году, было предоставлено 16 рекомендаций, из которых полностью выполнено только 4, еще 7 – в процессе. В частности, Гослесагенству было рекомендовано обеспечить ведение кадастра и учета лесов, проводить их постоянное наблюдение, что должно быть составной частью госсистемы мониторинга природной среды и т.д.

Ущерб от войны: вред окружающей среде

В настоящее время Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивает общий ущерб экологии в результате российской агрессии более чем в 2 трлн грн, или €55,6 млрд, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства указывал, что половина из этих убытков нанесена из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак и горения нефтепродуктов. Загрязнение земель оценено более чем в 980 млрд грн, водоемов – в 60 млрд гривен.

"Теракт России на Каховской дамбе стал самым масштабным актом экоцида за последние 70 лет. По данным Минсреды, общий ущерб только от этого теракта превышает 146 млрд грн (€3,8 млрд)", – говорил он.

Также Шмыгаль напомнил, что потенциально заминированными в Украине считаются более 174 тыс. кв. км территории, войной поражено более 3 млн га леса.

Сообщалось, что для полного подсчета прямого и опосредованного ущерба окружающей среде, нанесенного российской агрессией, понадобится 20-30 лет.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко