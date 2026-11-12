Рекордные боевые показатели и успехи контрразведки подтверждают, что СБУ Поклада формирует эффективную модель работы – эксперт

Результаты СБУ в уничтожении российской армии и системная работа по предотвращению терактов и разоблачению агентурных сетей врага свидетельствуют о том, что СБУ под руководством Александра Поклада формирует эффективную модель деятельности. Её ключевой принцип – одновременно ослаблять рф на поле боя и нейтрализовать угрозы, которые враг создаёт внутри Украины.

Как сообщает Dilo, об этом пишет политолог Алексей Курпас.

"СБУ наносит удары по двум критически важным точкам противника. На фронте россия теряет тысячи военных, технику и возможности для ведения боевых действий. В тылу – агентов, диверсантов и возможность реализовывать террористические сценарии. Именно в этом заключается стратегический эффект комплексной модели работы СБУ, которую формирует ее руководитель Александр Поклад", – пояснил эксперт.

Говоря о боевой работе "Альфы", Курпас подчеркнул, что только за октябрь спецназовцы СБУ ликвидировали почти 11 тысяч российских военных. Кроме того, они поразили почти 5 тысяч беспилотников и наземных роботизированных комплексов, более 2300 антенн и узлов связи, более 2200 единиц автомобильной техники, сотни фортификационных сооружений и расчетов БПЛА. Также уничтожены склады боеприпасов, средства ПВО и другие важные военные объекты, в частности ракетный комплекс "Искандер".

"Это колоссальные потери для российской армии. Чтобы компенсировать их, врагу приходится мобилизовывать и обучать новых военных, закупать вооружение и восстанавливать подразделения. Это ресурсы и время, которые он мог бы направить на подготовку наступательных операций. Каждый месяц войны становится для рф все дороже", – сказал эксперт.

По мнению Курпаса, восемь месяцев лидерства "Альфы" СБУ – это не случайность, а свидетельство стабильно высокого уровня подготовки спецназовцев, технологичности, эффективного управления и организации боевой работы.

Эксперт также подчеркнул, что с 2022 года СБУ раскрыла более 150 агентурных сетей, в которые враг привлек сотни предателей. По его словам, каждая такая ликвидированная сеть – это десятки терактов, диверсий, поджогов и других тяжких преступлений, которые не состоялись.

"Эффективность спецслужбы определяется тем, насколько ощутимо её работа меняет возможности противника. Когда СБУ одновременно наносит россии масштабные военные потери, разрушает её агентурные сети и предотвращает террористические атаки, это означает, что служба работает на опережение, а не просто реагирует на уже возникшие угрозы", – отметил Курпас.