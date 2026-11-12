Рекордні бойові показники та успіхи контррозвідки підтверджують, що СБУ Поклада формує ефективну модель роботи – експерт

Результати СБУ у знищенні російської армії та системна робота із попередження терактів і викриття агентурних мереж ворога свідчать, що СБУ Олександра Поклада формує ефективну модель діяльності. Її ключовий принцип – одночасно послаблювати рф на полі бою та нейтралізувати загрози, які ворог створює всередині України.

Як повідомляє Dilo, про це пише політолог Олексій Курпас.

"СБУ б’є по двох критично важливих точках противника. На фронті росія втрачає тисячі військових, техніку та можливості для ведення бойових дій. У тилу – агентів, диверсантів і можливість реалізовувати терористичні сценарії. Саме в цьому полягає стратегічний ефект комплексної моделі роботи СБУ, яку формує її очільник Олександр Поклад", – пояснив експерт.

Говорячи про бойову роботу "Альфи", Курпас наголосив, що лише за жовтень спецпризначенці СБУ ліквідували майже 11 тисяч російських військових. Крім того, вони уразили майже 5 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, понад 2300 антен та вузлів зв'язку, понад 2200 одиниць автомобільної техніки, сотні фортифікаційних споруд і розрахунків БпЛА. Також знищено склади боєприпасів, засоби ППО та інші важливі військові об'єкти, зокрема ракетний комплекс "Іскандер".

"Це колосальні втрати для російської армії. Щоб компенсувати їх, ворогу доводиться мобілізувати й навчати нових військових, закуповувати озброєння та відновлювати підрозділи. Це ресурси й час, які він міг би спрямувати на підготовку наступальних операцій. Кожен місяць війни стає для рф дедалі дорожчим", – сказав експерт.

На думку Курпаса, вісім місяців лідерства "Альфи" СБУ – це не випадковість, а свідчення стабільно високого рівня підготовки спецпризначенців, технологічності, ефективного управління та організації бойової роботи.

Експерт також наголосив, що з 2022 року СБУ викрила понад 150 агентурних мереж, до яких ворог залучив сотні зрадників. За його словами, кожна така ліквідована мережа – це десятки терактів, диверсій, підпалів та інших важких злочинів, які не відбулися.

"Ефективність спецслужби визначається тим, наскільки відчутно її робота змінює можливості противника. Коли СБУ одночасно завдає росії масштабних військових втрат, руйнує її агентурні мережі та запобігає терористичним атакам, це означає, що служба працює на випередження, а не лише реагує на вже створені загрози", – зазначив Курпас.