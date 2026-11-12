Google добавила голосового ИИ-помощника Gemini в систему Apple CarPlay

Компания Google добавила свое приложение искусственного интеллекта Gemini к автомобильной системе Apple CarPlay. Это расширяет возможности для водителей, уже использующих этот ИИ-ассистент на своих устройствах Apple.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Как отметили в блоге Google в среду, 11 ноября, пользователи могут общаться с голосовым режимом Gemini в режиме hands-free через дисплей автомобиля, а история разговоров будет синхронизироваться с приложением на iPhone.

Развертывание функции уже началось для всех пользователей Gemini на iOS во всем мире, она будет работать на всех языках, поддерживающих голосовой режим.

С помощью помощника в авто водители могут, например, искать заведения для обеда вблизи во время путешествия или просить ИИ кратко пересказать непрочитанные электронные письма и подготовить черновики ответов, если Gemini подключен к почте и календарю.

До начала этого года Apple разрешала использовать для голосового управления на платформе CarPlay только своего помощника Siri. Впоследствии компания открыла доступ для голосовых режимов других популярных помощников, включая ChatGPT от OpenAI, Claude от Anthropic, Grok от xAI и Perplexity.

На собственных автомобильных платформах Google – Android Auto и в автомобилях со встроенными сервисами Google – голосовой режим Gemini стал доступным еще в прошлом месяце.

Напомним, ранее Google представила флагманскую модель ИИ Gemini 4 после месяцев задержек. Новая разработка станет основой для следующего поколения моделей компании в рамках конкуренции с Anthropic и OpenAI.