Google додала голосового ШІ-помічника Gemini в систему Apple CarPlay

Компанія Google додала свій застосунок штучного інтелекту Gemini до автомобільної системи Apple CarPlay. Це розширює можливості для водіїв, які вже використовують цей ШІ-асистент на своїх пристроях Apple.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Як зазначили в блозі Google у середу, 11 листопада, користувачі можуть спілкуватися з голосовим режимом Gemini у режимі hands-free безпосередньо через дисплей автомобіля, а історія розмов синхронізуватиметься із застосунком на iPhone.

Розгортання функції вже розпочалося для всіх користувачів Gemini на iOS у всьому світі, вона працюватиме всіма мовами, які підтримує голосовий режим.

За допомогою помічника в авто водії можуть, наприклад, шукати заклади для обіду поблизу під час подорожі або просити ШІ стисло переказати непрочитані електронні листи та підготувати чернетки відповідей, якщо Gemini підключено до пошти та календаря.

До початку цього року Apple дозволяла використовувати для голосового керування на платформі CarPlay лише власного асистента Siri. Згодом компанія відкрила доступ для голосових режимів інших популярних помічників, зокрема ChatGPT від OpenAI, Claude від Anthropic, Grok від xAI та Perplexity.

На власних автомобільних платформах Google — Android Auto та в автівках із вбудованими сервісами Google — голосовий режим Gemini став доступним ще минулого місяця.

Нагадаємо, раніше Google представила флагманську модель ШІ Gemini 4 після місяців затримок. Нова розробка стане основою для наступного покоління моделей компанії в межах конкуренції з Anthropic та OpenAI.