Google представила флагманську модель ШІ Gemini 4 після місяців затримок

Компанія Google представила нову флагманську модель штучного інтелекту, яка стане основою для наступного покоління Gemini 4, намагаючись наздогнати конкурентів в особі Anthropic та OpenAI у перегонах ШІ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Нова модель під назвою Argon більша за розміром, ніж попередня лінійка передових моделей Pro. У компанії зазначили, що це найпродуктивніша модель Google для складних робочих навантажень, порівнянна з передовими розробками на кшталт Astra від OpenAI та Opus від Anthropic у ключових тестах із програмування та кібербезпеки.

Наразі доступ до моделі надали окремим партнерам у сфері кібербезпеки. Google також бере участь у добровільному процесі адміністрації Дональда Трампа щодо попереднього доступу до моделей перед їхнім релізом. Точних термінів публічного запуску розробник поки не називає.

Результати тестів та зміни всередині компанії

Згідно з пресрелізом Google, Argon показала кращі результати за Astra та Opus у низці галузевих тестів продуктивності. Водночас модель поступилася конкурентам у деяких інших показниках, зокрема у двох із чотирьох тестів на написання коду.

Також у компанії повідомили, що більше не планують випускати модель Gemini 3.5 Pro, реліз якої генеральний директор Сундар Пічаї спочатку анонсував на червень.

За цей час Google провела масштабну реорганізацію своєї ШІ-лабораторії DeepMind:

засновник і гендиректор підрозділу Деміс Гассабіс залишив посаду;

компанію покинули кілька керівників напряму розробки Gemini.

Місяці затримок призвели до відставання Google від Anthropic та OpenAI, які продовжували випускати нові версії своїх топових моделей. Пічаї у липні відкидав заяви про втрату позицій у ШІ-перегонах, проте останніми місяцями компанія змістила фокус у публічних заявах із передових можливостей Gemini на цінову перевагу над моделями конкурентів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google запустив Gemini для юристів. Компанія представила платформу Gemini Enterprise for Legal, яка автоматизує рутинні та аналітичні завдання для юридичних фірм за допомогою ШІ-агентів і захищеного доступу до правових баз даних.