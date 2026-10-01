Аграріям компенсують до 50% витрат на будівництво та реконструкцію ферм

З 1 жовтня аграрії можуть подавати заявки на державну компенсацію витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм. Держава відшкодовуватиме до 25% витрат, а для отримувачів із прифронтових територій — до 50%. Прийом заявок триватиме до 20 жовтня 2026 року включно.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державного аграрного реєстру.

Компенсацію можна отримати за будівництво або реконструкцію ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, овець та кіз, доїльних залів, а також об'єктів із переробки побічних продуктів тваринного походження у скотарстві, вівчарстві та козівництві.

Скільки витрат компенсує держава

Для більшості отримувачів розмір компенсації становитиме до 25% витрат на будівництво або реконструкцію відповідних об'єктів.

До 50% витрат можуть відшкодувати заявникам із прифронтових територій, а також тим, хто перереєстрував своє місцезнаходження з таких територій.

Таким чином, програма дозволяє агробізнесу частково повернути вже понесені капітальні витрати на розвиток і модернізацію тваринницьких потужностей.

За які ферми можна отримати компенсацію

Відшкодування передбачене для об'єктів, які будували або реконструювали щонайменше три місяці.

Також об'єкт має розташовуватися на земельній ділянці, право власності або користування якою на дату подання заявки становить не менше семи років.

Компенсація поширюється на об'єкти, введені в експлуатацію протягом 2025 року та січня-вересня 2026 року.

Заявки на участь у програмі потрібно подати через Державний аграрний реєстр до 20 жовтня. Розгляд документів триватиме до 5 грудня 2026 року.

Підтримка надається в межах бюджетної програми розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, у липні українські агровиробники отримали понад 137 млн грн державної підтримки тваринництва — кошти спрямували 536 фермерським господарствам та іншим сільгоспвиробникам на утримання кіз та овець.