Південна Корея інвестує $200 млрд в енергетику США

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани Південної Кореї інвестувати 200 млрд доларів в американські енергетичні ініціативи, зокрема в проєкт зрідженого природного газу (СПГ) на Алясці, будівництво восьми атомних електростанцій та електростанції на шість гігаватів у Техасі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Ці зобов'язання є частиною стратегічного інвестиційного пакета на 350 млрд доларів, який Сеул погодив торік у межах торговельної угоди в обмін на зниження американських мит. Заява пролунала за п'ять тижнів до проміжних виборів у США та охоплює штати Аляска і Техас, де кандидати від Республіканської партії ведуть напружену виборчу боротьбу.

Позиція Сеула та деталі проєктів

Поки залишається незрозумілим, як швидко Південна Корея схвалить фінансування. Спільна заява Міністерства торгівлі Кореї виявилася значно стриманішою: сторони домовилися лише розпочати роботу над проєктом на Алясці за умови його комерційної доцільності та дотримання місцевого законодавства.

Водночас депутат Національної асамблеї від правлячої Демократичної партії Сон Дже Бон зазначив, що Вашингтон подав питання як остаточно узгоджені, хоча реальної домовленості не було, та назвав подібні дії схожими на аферу.

Серед анонсованих ініціатив:

Alaska LNG: Трамп заявив, що Корея виділить 54 млрд доларів на газопровід і комплекс скраплення, що забезпечить 12 000 будівельних робочих місць. Генеральний директор оператора проєкту Glenfarne Group Брендан Дювал оцінив будівництво у три роки, а початок експорту — ще у п'ять років. Проте експерти вказують, що проєкт не є комерційно вигідним без прямої держпідтримки, а низка компаній, як-от ExxonMobil, раніше виходили з нього через високі витрати та ризики;

Електростанція в Техасі: міністр торгівлі США Говард Лютнік повідомив про намір профінансувати будівництво газової станції вартістю 22 млрд доларів. Аналітики очікують, що перший транш піде саме на цей об'єкт;

Атомна енергетика: передбачено спорудження восьми ядерних реакторів у штатах Огайо, Теннессі, Південна Кароліна та Кентуккі. За словами Трампа, шість реакторів збудує американська компанія Westinghouse, а два — корейська компанія.

Галузеві експерти застерігають, що спорудження АЕС триває десятиліттями і часто супроводжується значним перевитрачанням коштів. Аналогічна угода адміністрації Трампа з Westinghouse про фінансування десяти реакторів японським урядом наразі практично не просунулася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея планує купувати менше нафти на Близькому Сході до 2035 року. Південна Корея має намір скоротити залежність від імпорту сирої нафти з Близького Сходу до 50% до 2035 року. Четверта за величиною економіка Азії прагне диверсифікувати джерела постачання енергії після серйозних перебоїв, викликаних війною з Іраном.