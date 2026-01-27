Трамп підвищує мита на імпорт для Південної Кореї: що сталося

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мита на імпорт товарів з Південної Кореї з 15% до 25%, пояснивши це відсутністю ратифікації торговельної угоди.

Як пише Delo.ua, про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Підвищення мита на імпорт з Південної Кореї до 25%

За словами очільника Білого дому, він та президент Республіки Корея Лі Чже Мен 30 липня 2025 року досягли "чудової торговельної угоди". Умови торгівлі між державами було підтверджено під час візиту Трампа до Кореї у жовтні минулого року.

Проте корейський парламент досі не ратифікував цю угоду. Через відмову депутатів "погодити історичний документ, що є їхнім завданням" Трамп оголосив, що мита на товари з Кореї буде підвищено одразу на 10%.

Трамп зауважив, що нові правила стосуватимуться авто, деревини, ліків та інших товарів.

При цьому президент США наголосив, що "для Америки торговельні угоди дуже важливі".

"Уклавши кожну із цих угод, ми швидко знижували мита, відповідно до погоджених домовленостей. Звісно, ми очікуємо від наших торговельних партнерів взаємності", - підкреслив Трамп.

Обсяг торгівлі

Як пише CNN, коли саме нові мита набудуть чинності, наразі невідомо.

У Південній Кореї повідомили, що досі не отримали "офіційного повідомлення або пояснення щодо деталей" від уряду США. Водночас зазначається, що міністр торгівлі Південної Кореї планує відвідати США для переговорів із міністром торгівлі Говардом Лутніком.

За даними Міністерства торгівлі США, Південна Корея є одним із найбільших постачальників іноземних товарів до Сполучених Штатів, експортувавши у 2024 році продукції на суму 132 млрд доларів. Основними статтями експорту є автомобілі та автозапчастини, а також напівпровідники й електроніка. Ці товари можуть подорожчати через підвищення мит.

Мита Трампа

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі від 10% і вище на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які будуть вести переговори.

Також очільник Білого дому розповідав, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, щоб домовитися про зниження тарифів.

1 серпня Трамп підписав указ щодо запровадження нових тарифів на імпорт у розмірі від 10% до 41% для десятків країн, включно з Європейським Союзом.

Президент США останніми тижнями неодноразово заявляв про претензії США на Гренландію — автономну територію Данії. Нещодавно Трамп пригрозив запровадити 10-відсоткові мита на імпорт із Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.

Але після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте очільник Білого дому заявив, що вдалось сформувати рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону. Тому не будуть запроваджені мита на європейських союзників, які мали набути чинності 1 лютого 2026 року.