США можуть послабити мита для Індії через скорочення імпорту російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про можливе скасування додаткових 25% мит для Індії після різкого скорочення країною імпорту російської нафти

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

"Індійські нафтопереробні заводи різко скоротили закупівлі російської нафти. Це можна вважати успіхом. Мита все ще діють, 25% мита на російську нафту все ще діють. Я думаю, що є шлях до їх скасування", - сказав Бессент.

Зазначається, що торговельна напруженість між США та Індією загострилася у серпні, коли президент США Дональд Трамп подвоїв мита на індійські товари до 50%, включаючи 25% збір у відповідь на імпорт Індією російської нафти.

За інформацією Reuters, у грудні імпорт Індією російської нафти впав до мінімуму за два роки, внаслідок чого частка країн ОПЕК в імпорті нафти до Індії зросла до максимуму за 11 місяців.

Нещодавно найбільша індійська нафтопереробна компанія Indian Oil Corporation почала заміщувати російську сиру нафту поставками з Бразилії, Анголи та Об’єднаних Арабських Еміратів. Компанія вже закупила близько 7 млн барелів нафти для постачання уберезні.

Агенство зауважує, що заява Бессента пролунала на тлі посилення тиску з боку Дональда Трампа, який раніше попередив, що мита можуть бути ще більше підвищені, якщо Індія не скоротить обсяги закупівель російської нафти.

Мита Трампа проти Індії

Президент США Дональд Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався телефоном із Трампом після запровадження тарифів, однак переговори не дали результату.

На початку січня Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.