США могут ослабить пошлины для Индии из-за сокращения импорта российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможной отмене дополнительных 25% пошлин для Индии после резкого сокращения страной импорта российской нефти

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters .

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы резко сократили закупки российской нефти. Это можно считать успехом. Пошлины все еще действуют, 25% пошлины на российскую нефть все еще действуют. Я думаю, что есть путь к их отмене", – сказал Бессент.

Отмечается, что торговая напряженность между США и Индией накалилась в августе, когда президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на индийские товары до 50%, включая 25% сбор в ответ на импорт Индией российской нефти.

По информации Reuters, в декабре импорт Индией российской нефти упал до минимума за два года, в результате чего доля стран ОПЕК в импорте нефти в Индию выросла до максимума за 11 месяцев.

Недавно крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation начала замещать российскую сырую нефть поставками из Бразилии, Анголы и Объединенных Арабских Эмиратов. Компания уже закупила около 7 млн баррелей нефти для поставок в марте.

Агентство отмечает, что заявление Бессента прозвучало на фоне усиления давления со стороны Дональда Трампа, ранее предупредившего, что пошлины могут быть еще более повышены, если Индия не сократит объемы закупок российской нефти.

Пошлины Трампа против Индии

Президент США Дональд Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Также Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по меньшей мере трижды общался по телефону с Трампом после введения тарифов, однако переговоры не дали результата.

В начале января Трамп заявил, что может повысить тарифы для Индии, если Нью-Дели не выполнит требование Вашингтона сократить закупки российской нефти.