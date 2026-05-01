Россия стала главным поставщиком нефти в Сирию после падения Асада

Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию после падения режима Башара Асада, нарастив экспорт примерно до 60 тыс. баррелей в сутки в 2026 году. Это на 75% больше, чем годом ранее, и фактически делает Москву ключевым игроком на сирийском нефтяном рынке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Рост поставок происходит при попытках нового сирийского правительства наладить сотрудничество с Западом и снять санкционные ограничения. Для Дамаска российская нефть остается критически важной из-за дефицита собственной добычи и ограниченного доступа к глобальным поставщикам.

После 2024 года Россия вытеснила Иран, ранее являвшийся основным поставщиком сырой нефти в Сирию. По данным рынка, в 2025 году РФ поставила около 16,8 млн баррелей, а в 2026 году объемы продолжили расти. В общей сложности агентство Reuters идентифицировало по меньшей мере 21 танкер, регулярно осуществляющий рейсы в сирийские порты.

Ключевые параметры рынка:

поставки из России - около 60 тыс. баррелей в сутки

внутренняя добыча Сирии - около 35 тыс. баррелей в сутки

довоенный уровень добычи - до 350 тыс. баррелей в сутки

общая потребность страны - 120-150 тыс. баррелей в сутки

Дефицит частично покрывается также неофициальными поставками через соседние страны, однако именно российская нефть обеспечивает большую часть рынка. При этом контракты заключались со скидкой к эталонным ценам Brent.

Аналитики отмечают, что такая структура снабжения формирует экономическую зависимость Сирии от России и в то же время создает политические риски. Москва сохраняет влияние в стране, где имеет военные базы, тогда как Дамаск ограничен выбором альтернатив из-за финансовых и логистических барьеров.

Отдельный фактор – санкции. Поставки производятся через сети танкеров, значительная часть которых находится под санкциями Запада или использует непрозрачные схемы перевалки нефти в море. Это усложняет интеграцию Сирии в глобальные рынки и создает репутационные риски для энергетического сектора.

Сирийские власти пытаются диверсифицировать поставки, в частности вели переговоры с Турцией, но пока безрезультатно. В то же время, ограниченная платежеспособность и небольшой объем рынка сдерживают интерес крупных экспортеров, в частности стран Персидского залива.

Зависимость Сирии от российской нефти усиливает влияние Москвы на экономику страны и ограничивает ее возможности для возобновления сотрудничества с Западом, сохраняя риск новых санкций.

Россия закрепляется как ключевой энергетический партнер Сирии, но такая модель делает экономику страны уязвимой к политическим решениям и санкционному давлению.

Добавим, в апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.