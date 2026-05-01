Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия стала главным поставщиком нефти в Сирию после падения Асада

Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию после падения режима Башара Асада, нарастив экспорт примерно до 60 тыс. баррелей в сутки в 2026 году. Это на 75% больше, чем годом ранее, и фактически делает Москву ключевым игроком на сирийском нефтяном рынке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Рост поставок происходит при попытках нового сирийского правительства наладить сотрудничество с Западом и снять санкционные ограничения. Для Дамаска российская нефть остается критически важной из-за дефицита собственной добычи и ограниченного доступа к глобальным поставщикам.

После 2024 года Россия вытеснила Иран, ранее являвшийся основным поставщиком сырой нефти в Сирию. По данным рынка, в 2025 году РФ поставила около 16,8 млн баррелей, а в 2026 году объемы продолжили расти. В общей сложности агентство Reuters идентифицировало по меньшей мере 21 танкер, регулярно осуществляющий рейсы в сирийские порты.

Ключевые параметры рынка:

  • поставки из России - около 60 тыс. баррелей в сутки
  • внутренняя добыча Сирии - около 35 тыс. баррелей в сутки
  • довоенный уровень добычи - до 350 тыс. баррелей в сутки
  • общая потребность страны - 120-150 тыс. баррелей в сутки

Дефицит частично покрывается также неофициальными поставками через соседние страны, однако именно российская нефть обеспечивает большую часть рынка. При этом контракты заключались со скидкой к эталонным ценам Brent.

Аналитики отмечают, что такая структура снабжения формирует экономическую зависимость Сирии от России и в то же время создает политические риски. Москва сохраняет влияние в стране, где имеет военные базы, тогда как Дамаск ограничен выбором альтернатив из-за финансовых и логистических барьеров.

Отдельный фактор – санкции. Поставки производятся через сети танкеров, значительная часть которых находится под санкциями Запада или использует непрозрачные схемы перевалки нефти в море. Это усложняет интеграцию Сирии в глобальные рынки и создает репутационные риски для энергетического сектора.

Сирийские власти пытаются диверсифицировать поставки, в частности вели переговоры с Турцией, но пока безрезультатно. В то же время, ограниченная платежеспособность и небольшой объем рынка сдерживают интерес крупных экспортеров, в частности стран Персидского залива.

Зависимость Сирии от российской нефти усиливает влияние Москвы на экономику страны и ограничивает ее возможности для возобновления сотрудничества с Западом, сохраняя риск новых санкций.

Россия закрепляется как ключевой энергетический партнер Сирии, но такая модель делает экономику страны уязвимой к политическим решениям и санкционному давлению.

Добавим, в апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.

Автор:
Татьяна Гойденко