Россия стала главным поставщиком нефти в Сирию после падения Асада
Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию после падения режима Башара Асада, нарастив экспорт примерно до 60 тыс. баррелей в сутки в 2026 году. Это на 75% больше, чем годом ранее, и фактически делает Москву ключевым игроком на сирийском нефтяном рынке.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.
Рост поставок происходит при попытках нового сирийского правительства наладить сотрудничество с Западом и снять санкционные ограничения. Для Дамаска российская нефть остается критически важной из-за дефицита собственной добычи и ограниченного доступа к глобальным поставщикам.
После 2024 года Россия вытеснила Иран, ранее являвшийся основным поставщиком сырой нефти в Сирию. По данным рынка, в 2025 году РФ поставила около 16,8 млн баррелей, а в 2026 году объемы продолжили расти. В общей сложности агентство Reuters идентифицировало по меньшей мере 21 танкер, регулярно осуществляющий рейсы в сирийские порты.
Ключевые параметры рынка:
- поставки из России - около 60 тыс. баррелей в сутки
- внутренняя добыча Сирии - около 35 тыс. баррелей в сутки
- довоенный уровень добычи - до 350 тыс. баррелей в сутки
- общая потребность страны - 120-150 тыс. баррелей в сутки
Дефицит частично покрывается также неофициальными поставками через соседние страны, однако именно российская нефть обеспечивает большую часть рынка. При этом контракты заключались со скидкой к эталонным ценам Brent.
Аналитики отмечают, что такая структура снабжения формирует экономическую зависимость Сирии от России и в то же время создает политические риски. Москва сохраняет влияние в стране, где имеет военные базы, тогда как Дамаск ограничен выбором альтернатив из-за финансовых и логистических барьеров.
Отдельный фактор – санкции. Поставки производятся через сети танкеров, значительная часть которых находится под санкциями Запада или использует непрозрачные схемы перевалки нефти в море. Это усложняет интеграцию Сирии в глобальные рынки и создает репутационные риски для энергетического сектора.
Сирийские власти пытаются диверсифицировать поставки, в частности вели переговоры с Турцией, но пока безрезультатно. В то же время, ограниченная платежеспособность и небольшой объем рынка сдерживают интерес крупных экспортеров, в частности стран Персидского залива.
Зависимость Сирии от российской нефти усиливает влияние Москвы на экономику страны и ограничивает ее возможности для возобновления сотрудничества с Западом, сохраняя риск новых санкций.
Россия закрепляется как ключевой энергетический партнер Сирии, но такая модель делает экономику страны уязвимой к политическим решениям и санкционному давлению.
Добавим, в апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.