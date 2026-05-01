Потери РФ от ударов Украины по нефтяной инфраструктуре превысили 7 млрд долларов
Украинские дальнобойные удары по территории России вышли на новый уровень эффективности по трем ключевым параметрам: сокращение нефтяных доходов, увеличение дистанции поражения и интенсивность применения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
По его словам, эффект от ударов заключается не только в поражении определенных объектов, но и в увеличении времени их простоя и снижении операционной эффективности российской нефтяной инфраструктуры.
Потери России с начала года
По оценкам украинской стороны, Россия потеряла по меньшей мере 7 млрд долларов в результате ударов по нефтяной отрасли и нефтепереработке. В расчет входят:
- прямые повреждения инфраструктуры
- остановки и простой производства
- задержки отгрузки нефтепродуктов
Фактически речь идет о совокупном экономическом эффекте, влияющем на стабильность российского энергетического сектора.
В руководстве государства заявили о намерении масштабировать направление дальнобойных систем. Над решениями работают Силы обороны Украины, СБУ и разведывательные органы.
Цель — усиление системного давления на ключевые источники доходов России, прежде всего нефтяную индустрию, обеспечивающую значительную часть войны.
Отметим, что в апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло наивысшего месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.