Втрати РФ від ударів України по нафтовій інфраструктурі перевищили 7 млрд доларів

Зеленський
РФ втратила 7 млрд доларів через удари по нафтовій інфраструктурі / Офіс президента

Українські далекобійні удари по території Росії вийшли на новий рівень ефективності за трьома ключовими параметрами: скорочення нафтових доходів, збільшення дистанції ураження та інтенсивності застосування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За його словами, ефект від ударів полягає не лише в ураженні визначених об’єктів, а й у збільшенні часу їх простою та зниженні операційної ефективності російської нафтової інфраструктури.

Втрати Росії від початку року

За оцінками української сторони, Росія втратила щонайменше 7 млрд доларів унаслідок ударів по нафтовій галузі та нафтопереробці. У розрахунок входять:

  • прямі пошкодження інфраструктури
  • зупинки та простої виробництва
  • затримки відвантаження нафтопродуктів

Фактично йдеться про сукупний економічний ефект, який впливає на стабільність російського енергетичного сектору.

У керівництві держави заявили про намір масштабувати напрямок далекобійних систем. Над відповідними рішеннями працюють Сили оборони України, СБУ та розвідувальні органи.

Мета — посилення системного тиску на ключові джерела доходів Росії, насамперед нафтову індустрію, яка забезпечує значну частину фінансування війни.

Зауважимо, у квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до мінімуму з 2009 року.

Автор:
Тетяна Гойденко