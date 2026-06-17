"ЕКО Маркет" придбав торговельні об'єкти відомої мережі: угоду підписано

ТОВ "Торговий дім Аванта" підписав договір про придбання торговельних об'єктів групи компаній "Євротек", до якої належали супермаркети “Союз” та “Квартал”. Відтепер кількість супермаркетів "ЕКО Маркет" у Чернігові зросте до восьми торговельних точок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація ритейлерів України.

Зазначається, що вже з середини червня нові магазини почнуть працювати під назвою "ЕКО Маркет".

Загальна кількість супермаркетів "ЕКО Маркет" у Чернігові зросте до восьми торговельних точок, що дозволить мережі увійти до числа найбільших роздрібних операторів міста.

Розширення мережі є частиною стратегії компанії, спрямованої на розвиток сучасної роздрібної торгівлі та підвищення доступності товарів для українських споживачів, говориться у повідомленні.

"Ми послідовно реалізуємо стратегію розвитку мережі та інвестуємо в регіони, які мають значний потенціал. Чернігів є знаковим містом для нас, адже саме тут у 2003 році ми відкрили перший супермаркет "ЕКО Маркет", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, мережа супермаркетів “Арсен” офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні та заявила про вихід із роздрібного бізнесу. Компанія також припиняє роботу мереж “Фреш”, “Союз” і “Квартал”, пояснюючи рішення бажанням зосередитися на девелоперських і соціальних проєктах.

За попередньою інформацією, частину локацій займе мережа “Сільпо”, яка вже отримала дозвіл на купівлю від Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Раніше повідомлялося, що мережа “Фора”, що входить до Fozzy Group, розширює свою присутність у Києві та Київській області. Після завершення угоди щодо набуття контролю над компанією “Недлес” під управління ритейлера перейдуть близько 180 магазинів мережі “Бадьорий”.