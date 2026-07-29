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За пів року страхові компанії виплатили потерпілим у ДТП за кордоном €26,5 млн: лідери ринку

МТСБУ
За пів року страховики виплатило постраждалим у ДТП €26,5 млн / Freepik

У першому півріччі 2026 року розпочали дію 660,7 тис. міжнародних договорів страхування, що на 1% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року (654 тис. договорів). Відносно результатів 2024 року (716 тис. договорів) цей показник нижчий на 7,8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Моторне (транспортное) страховое бюро України (МТСБУ).

З січня по червень українські страхові компанії отримали 7399 вимог про відшкодування щодо ДТП за кордоном та виплатили потерпілим €26,5 млн (у першому півріччі 2025 року — €26,7 млн). Загальний обсяг страхових премій скоротився на 1,52% і склав 2,58 млрд грн.

"Обсяг страхових виплат залишається значним, що підтверджує виконанная зобов'язань. Для водіїв міжнародний страховий сертифікат — це фінансовий захист від витрат, які у разі ДТП можуть сягати десятків або сотень тисяч євро", — зазначив член правління МТСБУ Олександр Салайчук.

Лідери за кількістю договорів

Найбільше договорів зареєстрували компанії:

  • "ПЗУ Україна" —165 474 договорів; 
  • "ТАС" — 115 374; 
  • "Українська страхова група" — 89 847; 
  • "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" — 73 178; 
  • "ВУСО" — 53 739.

Лідери за виплатами

Найбільшу кількість вимог задоволено такими страховиками:

  • "ТАС" — 1 945 вимог на суму €6,9 млн; 
  • "ПЗУ Україна" — 1 328 вимог на суму €3,6 млн; 
  • "Українська страхова група" — 1 270 вимог на суму €5,6 млн; 
  • "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" — 520 вимог на суму €1,8 млн.

Як зазначили у бюро, сертифікат "Зелена картка" є обов'язковим для виїзду за кордон на авто з українською реєстрацією та укладається виключно з компаніями — повними членами МТСБУ.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року страхові компанії виплатили понад 13,2 млн євро за ДТП, спричинені українськими водіями за кордоном. Загалом за цей період було врегульовано 3 723 страхові випадки

Автор:
Тетяна Ковальчук