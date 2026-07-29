"Левада Карго" придбала частку інтермодального термінала на Закарпатті

"Левада Карго", що входить до групи "Лемтранс", придбала міноритарну частку в інтермодальному хабі Eurobridge Intermodal Terminal у Батьові на Закарпатті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Лемтранс".

Угода розширює присутність компанії в прикордонній логістиці та дає їй доступ до термінала, який працює одночасно з українською та європейською шириною колії.

Контроль над Eurobridge Intermodal Terminal після угоди залишається за німецькою Hhla International, яка зберігає мажоритарну частку та операційне управління терміналом. Розмір частки, яку придбала "Левада Карго", а також сума інвестицій не розголошуються.

Термінал розташований у Батьові поблизу прикордонних переходів Чоп і Соловка та використовується для вантажних перевезень між Україною та країнами Європейського Союзу.

Його ключова особливість — наявність двох типів залізничної колії:

європейської шириною 1435 мм;

української шириною 1520 мм.

Це дає змогу перевантажувати контейнерні та навалювальні вантажі між українською та європейською залізничними системами безпосередньо на терміналі.

Після угоди Eurobridge Intermodal Terminal стане ще одним об’єктом у мережі, до якої залучена "Левада Карго". Компанія володіє Контейнерним терміналом Вінниця, а також бере участь у партнерських проєктах Контейнерного термінала Фастів та Контейнерного термінала Мостиська.

"Левада Карго" працює у сфері мультимодальних перевезень в Україні та ЄС і входить до групи "Лемтранс", яка є частиною SCM.

Окрім цього “Левада Карго” працює над реалізацією двох нових проєктів мультимодальних контейнерних терміналів в Україні, які на сьогодні перебувають на етапі проєктування та підготовки.