Світовий гігант викупив контрольний пакет акцій в терміналі українського порту

Один із найбільших контейнерних операторів світу, швейцарська компанія Mediterranean Shipping Company (MSC), стала власником контрольного пакета акцій (51%) контейнерного термінала TIS, що розташований в акваторії порту “Південний”.

Згідно з оновленими даними YouControl, найбільшими кінцевими бенефіціарами підприємства стали представники родини Апонте — Дієго та Алекса Апонте, які володіють засновниками MSC Group. Через пов'язані структури кожен із них опосередковано контролює по 25,5% акцій українського термінала.

Ще 11,72% належить Єгору Гребеннікову, 9,72% — Андрію Ставніцеру, а 9,19% — Олегу Кутателадзе. Родина Апонте є власником швейцарської MSC Group — одного з найбільших світових контейнерних операторів.

MSC Group є світовим лідером у сфері морських контейнерних перевезень. Прихід такого стратегічного інвестора в український портовий сектор під час війни свідчить про високу інвестиційну привабливість логістичних хабів України.

Президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко підтвердив Latifundist.com інформацію про угоду. За його словами, прихід MSC може посилити конкуренцію між контейнерними терміналами та сприяти розвитку портової інфраструктури України.

Нагадаємо, що швейцарська компанія Medlog SA, логістичний підрозділ одного з найбільших контейнерних операторів світу — Mediterranean Shipping Company (MSC), у травні придбала 50% частку в українському операторі інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у транскордонному терміналі "Мостиська".