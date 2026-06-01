Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

+0,00

EUR

51,55

+0,12

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Світовий гігант викупив контрольний пакет акцій в терміналі українського порту

термінал
Контейнерний оператор MSC купив 51% акцій терміналу TIS в Україні / Depositphotos

Один із найбільших контейнерних операторів світу, швейцарська компанія Mediterranean Shipping Company (MSC), стала власником контрольного пакета акцій (51%) контейнерного термінала TIS, що розташований в акваторії порту “Південний”. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Згідно з оновленими даними YouControl, найбільшими кінцевими бенефіціарами підприємства стали представники родини Апонте — Дієго та Алекса Апонте, які володіють засновниками MSC Group. Через пов'язані структури кожен із них опосередковано контролює по 25,5% акцій українського термінала.  

Ще 11,72% належить Єгору Гребеннікову, 9,72% — Андрію Ставніцеру, а 9,19% — Олегу Кутателадзе. Родина Апонте є власником швейцарської MSC Group — одного з найбільших світових контейнерних операторів.

MSC Group є світовим лідером у сфері морських контейнерних перевезень. Прихід такого стратегічного інвестора в український портовий сектор під час війни свідчить про високу інвестиційну привабливість логістичних хабів України.

Президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко підтвердив Latifundist.com інформацію про угоду. За його словами, прихід MSC може посилити конкуренцію між контейнерними терміналами та сприяти розвитку портової інфраструктури України.

Нагадаємо, що швейцарська компанія Medlog SA, логістичний підрозділ одного з найбільших контейнерних операторів світу — Mediterranean Shipping Company (MSC), у травні придбала 50% частку в українському операторі інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у транскордонному терміналі "Мостиська".

Автор:
Тетяна Бесараб