Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

+0,00

EUR

51,55

+0,12

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мировой гигант выкупил контрольный пакет акций в терминале украинского порта

терминал
Контейнерный оператор MSC купил 51% акций терминала TIS в Украине / Depositphotos

Один из крупнейших контейнерных операторов мира, швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC), стала владельцем контрольного пакета акций (51%) контейнерного терминала TIS, расположенного в акватории порта Южный.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Согласно обновленным данным YouControl, крупнейшими конечными бенефициарами предприятия стали представители семьи Апонте - Диего и Алекса Апонте, владеющие основателями MSC Group. Из-за связанных структур каждый из них косвенно контролирует по 25,5% акций украинского терминала.

Еще 11,72% принадлежит Егору Гребенникову, 9,72% – Андрею Ставницеру, а 9,19% – Олегу Кутателадзе. Семья Апонте является владельцем швейцарской MSC Group – одного из крупнейших мировых контейнерных операторов.

MSC Group является мировым лидером в области морских контейнерных перевозок. Приход такого стратегического инвестора в украинский портовый сектор во время войны свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности логистических хабов Украины.

Президент Ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко подтвердил Latifundist.com информацию о соглашении. По его словам, приход MSC может усилить конкуренцию между контейнерными терминалами и способствовать развитию портовой инфраструктуры Украины.

Напомним, что швейцарская компания Medlog SA, логистическое подразделение одного из крупнейших контейнерных операторов мира - Mediterranean Shipping Company (MSC), в мае приобрела 50% долю в украинском операторе интермодальной логистики N'UNIT и 25% в трансграничном терминале "Мостиска" .

Автор:
Татьяна Бессараб