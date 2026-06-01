Мировой гигант выкупил контрольный пакет акций в терминале украинского порта

Один из крупнейших контейнерных операторов мира, швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC), стала владельцем контрольного пакета акций (51%) контейнерного терминала TIS, расположенного в акватории порта Южный.

Согласно обновленным данным YouControl, крупнейшими конечными бенефициарами предприятия стали представители семьи Апонте - Диего и Алекса Апонте, владеющие основателями MSC Group. Из-за связанных структур каждый из них косвенно контролирует по 25,5% акций украинского терминала.

Еще 11,72% принадлежит Егору Гребенникову, 9,72% – Андрею Ставницеру, а 9,19% – Олегу Кутателадзе. Семья Апонте является владельцем швейцарской MSC Group – одного из крупнейших мировых контейнерных операторов.

MSC Group является мировым лидером в области морских контейнерных перевозок. Приход такого стратегического инвестора в украинский портовый сектор во время войны свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности логистических хабов Украины.

Президент Ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко подтвердил Latifundist.com информацию о соглашении. По его словам, приход MSC может усилить конкуренцию между контейнерными терминалами и способствовать развитию портовой инфраструктуры Украины.

Напомним, что швейцарская компания Medlog SA, логистическое подразделение одного из крупнейших контейнерных операторов мира - Mediterranean Shipping Company (MSC), в мае приобрела 50% долю в украинском операторе интермодальной логистики N'UNIT и 25% в трансграничном терминале "Мостиска" .