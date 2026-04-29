В Украине появятся два новых контейнерных терминала: как это повлияет на рынок перевозок

контейнеры
Группа Лемтранс усиливает контейнерную логистику Украины/Levada Cargo

Компания "Левада Карго", входящая в состав группы "Лемтранс", работает над реализацией двух новых проектов мультимодальных контейнерных терминалов в Украине, которые сегодня находятся на этапе проектирования и подготовки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Владимир Деменко.

"Левада Карго" уже инвестирует в новые инфраструктурные проекты в Украине: за последние годы построено три мультимодальных контейнерных терминала (один собственный и два в партнерстве), еще два проекта на стадии подготовки", - отметил он.

По словам Деменко, в Украине всего около 3,8% грузов перевозится в контейнерах. Для сравнения, у ЕС этот показатель в 10 раз выше – и именно здесь заложен значительный потенциал для развития интермодальных перевозок.

За последние годы компания уже построила три мультимодальных контейнерных терминала (один собственный и два в партнерстве). В частности:

  • в 2023 году вместе с партнерами запустили терминал "Мостиский драй порт" ("Container Terminal Mostyska") на границе с Польшей, а также зерновой терминал ;
  • в 2025 году совместно с "Рейл Транс Инвестмент"   завершили первый этап проекта "Контейнерный терминал Фастов" в Киевской области.

В то же время, в 2025 году между Украиной и ЕС автомобильным транспортом перевезли около 15 млн т грузов (приблизительно по 7,5 млн т в каждом направлении). Даже частичная контейнеризация этого объема означает масштабный структурный сдвиг рынка.

Переход части грузов на железную дорогу – это не только эффективность, но и снижение нагрузки на дороги ЕС и сокращение выбросов CO₂, что соответствует целям Европейского зеленого соглашения.

Деменко добавил, что ключевую роль играют не только инвестиции в инфраструктуру, но и системные изменения: упрощение процедур, гармонизация законодательства со стандартами ЕС (таможня, учет, транспортное регулирование) и повышение предсказуемости регуляторной среды.

Напомним, что швейцарская компания Medlog SA, логистическое подразделение одного из крупнейших контейнерных операторов мира - Mediterranean Shipping Company (MSC), в мае приобрела 50% долю в украинском операторе интермодальной логистики N'UNIT и 25% в трансграничном терминале "Мостиска" .

Автор:
Татьяна Бессараб