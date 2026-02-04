Более 65 млн грн в год: терминал "Мостиска" отчитался о расходах на развитие

По итогам 2025 года общий объем капитальных инвестиций "Контейнерного Терминала Мостиска" (логистический хаб "Мостиска Драй Порт", реализуемый в партнерстве с группой "Лемтранс") составил более 65 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Главным достижением года в строительстве инфраструктуры стал новый крытый склад площадью более 4 000 кв. м.

Благодаря ему компания получила возможность ежемесячно загружать в экспортные контейнеры до 10 000 тонн зерновых грузов и дробей.

Кроме того, в 2025 году компания инвестировала в рост парка современной специализированной техники.

В частности, были приобретены речстакер Kalmar, телескопический погрузчик JCB и контейнерный опрокидыватель AWard, способный переворачивать контейнеры под углом до 90 градусов.

Это оборудование позволяет сократить время погрузки и обработки контейнеров, повысить эффективность работы с различными типами грузов.

Что известно о терминале "Мостиска"

Терминал "Мостиска" является стратегическим логистическим узлом, позволяющим эффективно обрабатывать грузы между Украиной и странами ЕС.

Он расположен на границе Украины с Польшей, вблизи пункта пропуска "Шегини-Медика" во Львовской области, что обеспечивает удобный доступ к европейской транспортной сети. К терминалу подведены "широкая" и "узкая" железнодорожные пути, он принимает контейнеры, сыпучие и наливные грузы.

Напомним, что швейцарская компания Medlog SA, логистическое подразделение одного из крупнейших контейнерных операторов мира - Mediterranean Shipping Company (MSC), в мае приобрела 50% долю в украинском операторе интермодальной логистики N'UNIT и 25% у трансграничном терминале "Мостиска" .