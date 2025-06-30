100 тысяч тонн грузооборота ежегодно: контейнерный терминал "Мостиска" открыл новый склад

Контейнерный терминал "Мостиска" (КТМ) завершил строительство нового крытого склада площадью более 4000 кв. м. Ожидается, что грузооборот составит не менее 100 000 тонн в год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба КМТ.

Генеральный директор КТМ Дмитрий Кобзарь отметил, что запуск крытого состава не только повысит эффективность перевалки грузов, но и поможет партнерам сократить логистические расходы, обеспечивая стабильные условия для их хранения.

Он добавил, что этот новый объект является очередным шагом в реализации стратегии КТС стать ключевым логистическим хабом на границе с ЕС.

Объект разделен на два отдельных склада, что значительно увеличивает возможности терминала для хранения и перегрузки различных сыпучих грузов, включая дробь, зерновые, удобрениями в биг-бегах и другими товарами.

Инфраструктура состава включает современное оборудование, в частности – специализированный контейнерный опрокидыватель A-Ward.

Фото: Container Terminal Mostyska

Устройство способно переворачивать контейнеры под углом в 90 градусов, что позволяет загружать их быстро и с максимальной эффективностью, если сравнивать с традиционной технологией, основанной на применении зернометов.

Перебрасыватель A-Ward позволяет дополнительно загрузить 2–3 тонны сыпучего груза. Таким образом, клиенты "Контейнерного Терминала Мостиска" получают возможность существенно экономить на логистических расходах.

Что известно о терминале "Мостиска"

Терминал "Мостиска" является стратегическим логистическим узлом, позволяющим эффективно обрабатывать грузы между Украиной и странами ЕС. Он расположен на границе Украины с Польшей, вблизи пункта пропуска "Шегини-Медика" во Львовской области, что обеспечивает удобный доступ к европейской транспортной сети. К терминалу подведены "широкая" и "узкая" железнодорожные пути, он принимает контейнеры, сыпучие и наливные грузы.

Напомним, что швейцарская компания Medlog SA, логистическое подразделение одного из крупнейших контейнерных операторов мира — Mediterranean Shipping Company (MSC), в мае приобрела 50% долю в украинском операторе интермодальной логистики N'UNIT и 25% у трансграничном терминале "Мостиска" .