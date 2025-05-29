Восстановление маршрута: с 1 июля заработает контрейлерное сообщение "Мостиска" – "Форст"

Контрейлерное железнодорожное сообщение между терминалом "Мостиска" во Львовской области и немецким терминалом "Форст", расположенным вблизи польской границы и принадлежащим компании LION Logistics GmbH, возобновляется с 1 июля 2025 года.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прессслужбу компании "Лемтранс".

Указывается, что поезд по маршруту будет курсировать дважды в неделю. К перевозкам будут привлечены 100 автоприцепов. Среднее время в пути составит примерно 20 часов с прохождением государственной границы.

"Контрейлерные перевозки — эффективное дополнение к уже имеющейся логистической инфраструктуре нашего терминала. Они создают новые возможности для украинского бизнеса и повышают предсказуемость грузопотоков. Мы намерены развивать контрейлерные перевозки в Европейский Союз, потому что понимаем, что рынок в этом нуждается", — заявил гендиректор терминала "Мостиска".

Проект реализуется в рамках стратегии развития мультимодальных перевозок и расширения грузовых коридоров между Европейским Союзом и Украиной.

Также отмечается, что контрейлерный маршрут "Мостиска"-"Форст" уже действовал в январе 2024 года, но был приостановлен в феврале.

Что известно о терминале "Мостиска"

Терминал "Мостиска" является стратегическим логистическим узлом, позволяющим эффективно обрабатывать грузы между Украиной и странами ЕС. Он расположен на границе Украины с Польшей, вблизи пункта пропуска "Шегини-Медика" во Львовской области, что обеспечивает удобный доступ к европейской транспортной сети. К терминалу подведены "широкая" и "узкая" железнодорожные пути, он принимает контейнеры, сыпучие и наливные грузы.

Напомним, что швейцарская компания Medlog SA, логистическое подразделение одного из крупнейших контейнерных операторов мира — Mediterranean Shipping Company (MSC), в мае приобрела 50% долю в украинском операторе интермодальной логистики N'UNIT и 25% в трансграничном терминале "Мостиска" .