Відновлення маршруту: з 1 липня запрацює контрейлерне сполучення "Мостиська" – "Форст"

Контрейлерне залізничне сполучення між терміналом "Мостиська" на Львівщині та німецьким терміналом "Форст", який розташований поблизу польського кордону і належить компанії LION Logistics GmbH, відновлюється з 1 липня 2025 року.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу компанії "Лемтранс".

Вказується, що поїзд за маршрутом курсуватиме двічі на тиждень. До перевезень буде залучено 100 автопричепів. Середній час в дорозі становитиме приблизно 20 годин, з проходженням державного кордону.

"Контрейлерні перевезення — ефективне доповнення до вже наявної логістичної інфраструктури нашого терміналу. Вони створюють нові можливості для українського бізнесу та підвищують передбачуваність вантажопотоків. Ми маємо намір розвивати контрейлерні перевезення до Європейського Союзу, бо розуміємо, що ринок цього потребує", - заявив гендиректор терміналу "Мостиська" Дмитро Кобзар.

Проєкт реалізується в рамках стратегії розвитку мультимодальних перевезень і розширення вантажних коридорів між Європейським Союзом та Україною.

Також зазначається, що контрейлерний маршрут "Мостиська"-"Форст" вже діяв у січні 2024 року, але був призупинений у лютому.

Що відомо про термінал "Мостиська"

Термінал "Мостиська" є стратегічним логістичним вузлом, який дозволяє ефективно обробляти вантажі між Україною та країнами ЄС. Він розташований на кордоні України з Польщею, поблизу пункту пропуску "Шегині–Медика" у Львівській області, що забезпечує зручний доступ до європейської транспортної мережі. До терміналу підведені "широка" і "вузька" залізничні колії, він приймає контейнери, сипучі і наливні вантажі.

Нагадаємо, що швейцарська компанія Medlog SA, логістичний підрозділ одного з найбільших контейнерних операторів світу — Mediterranean Shipping Company (MSC), у травні придбала 50% частку в українському операторі інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у транскордонному терміналі "Мостиська".