Дочірня компанія MSC вийшла на український ринок і придбала частки в N’UNIT та терміналі "Мостиська"

Швейцарська компанія Medlog SA, логістичний підрозділ одного з найбільших контейнерних операторів світу — Mediterranean Shipping Company (MSC), офіційно вийшла на український ринок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю співвласника групи ТІС Єгора Гребеннікова, яке він дав Forbes Ukraine.

У травні компанія придбала 50% частку в українському операторі інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у транскордонному терміналі "Мостиська".

Переговори з Medlog тривали приблизно рік, і ця угода стала першою з участю великого міжнародного гравця в логістиці з моменту початку повномасштабної війни в Україні. За оцінками Forbes, сума операції могла скласти від $15 до $30 млн.

Після завершення угоди частка Гребеннікова в N’UNIT зменшилась до 50%, а у проекті "Мостиська" — до 25%. Іншу половину цього терміналу контролює компанія "Лемтранс", яка входить до бізнес-групи Ріната Ахметова.

Хто такі учасники угоди

Mediterranean Shipping Company (MSC) — один із глобальних лідерів контейнерних перевезень. Компанія була заснована у 1970 році, є приватною та сімейною. На її балансі — близько 900 морських суден, а обсяг щорічних перевезень становить 27 млн TEU до понад 520 портів світу.

Medlog є частиною MSC Group і є логістичним оператором, що спеціалізується на інтермодальних перевезеннях. Компанія працює у 90 країнах, забезпечуючи транспортування понад 7,3 млн TEU на рік.

N’UNIT — український логістичний оператор, заснований Єгором Гребенніковим у 2020 році. Станом на травень 2025-го компанія має чотири термінали у Вишневому під Києвом, Харкові, Дніпрі та на Львівщині, а також палетний та зерновий склади у Харкові. У 2024 році виручка компанії сягнула 2 млрд грн, що у понад 2,5 раза більше, ніж роком раніше.

Термінал "Мостиська" (або "Мостиська Драй Порт") — великий логістичний інфраструктурний проєкт, який реалізується компанією "Лемтранс" спільно з партнерами на території колишньої нафтобази біля станції "Мостиська-2", неподалік кордону з Польщею. Особливістю терміналу є наявність залізничних колій двох стандартів — європейського (1435 мм) та пострадянського (1520 мм), що дозволяє здійснювати ефективну перевалку вантажів у транскордонному сполученні.

Додамо, що раніше дочірня компанія АТ "Укрзалізниця" UZ Cargo Poland у партнерстві з MSC Poland та Medlog Poland запустила прямий контейнерний сервіс між польськими портами Гдиня/Гданськ і Києвом.