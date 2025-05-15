Дочерняя компания MSC вышла на украинский рынок и приобрела частицы в N'UNIT и терминале "Мостиска"

Швейцарская компания Medlog SA, логистическое подразделение одного из крупнейших контейнерных операторов мира – Mediterranean Shipping Company (MSC), официально вышла на украинский рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью совладельца группы ТИС Егора Гребенникова, которое он дал Forbes Ukraine.

В мае компания приобрела 50% долю в украинском операторе интермодальной логистики N'UNIT и 25% в трансграничном терминале "Мостиска".

Переговоры с Medlog длились около года, и это соглашение стало первым с участием крупного международного игрока в логистике с момента начала полномасштабной войны в Украине. По оценкам Forbes, сумма сделки могла составить от $15 до $30 млн.

После завершения сделки доля Гребенникова в N'UNIT уменьшилась до 50%, а в проекте "Мостиска" — до 25%. Другую половину этого терминала контролирует компания "Лемтранс", входящая в бизнес-группу Рината Ахметова.

Кто такие участники соглашения

Mediterranean Shipping Company (MSC) – один из глобальных лидеров контейнерных перевозок. Компания была основана в 1970 году, является частной и семейной. На ее балансе около 900 морских судов, а объем ежегодных перевозок составляет 27 млн TEU до более 520 портов мира.

Medlog является частью MSC Group и является логистическим оператором, специализирующимся на интермодальных перевозках. Компания работает в 90 странах, обеспечивая транспортировку более 7,3 млн. TEU в год.

N'UNIT – украинский логистический оператор, основанный Егором Гребенниковым в 2020 году. По состоянию на май 2025-го компания имеет четыре терминала в Вишневом под Киевом, Харькове, Днепре и Львовской области, а также паллетный и зерновой склады в Харькове. В 2024 году выручка компании достигла 2 млрд грн, что более чем в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Терминал "Мостиска" (или "Мостиська Драй Порт") — крупный логистический инфраструктурный проект, реализуемый компанией "Лемтранс" совместно с партнерами на территории бывшей нефтебазы возле станции "Мостиска-2", недалеко от границы с Польшей. Особенностью терминала является наличие железнодорожных путей двух стандартов – европейского (1435 мм) и постсоветского (1520 мм), что позволяет осуществлять эффективную перевалку грузов в трансграничном сообщении.

Добавим, что ранее дочерняя компания АО "Укрзализныця" UZ Cargo Poland в партнерстве с MSC Poland и Medlog Poland запустила прямой контейнерный сервис между польскими портами Гдыня/Гданьск и Киевом.