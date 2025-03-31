Укрзалізниця запустила новий контейнерний сервіс з портів Польщі

Дочірня компанія АТ "Укрзалізниця" UZ Cargo Poland у партнерстві з MSC Poland та Medlog Poland запустила прямий контейнерний сервіс між польськими портами Гдиня/Гданськ і Києвом.

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Про це повідомляється на сторінці UZ Cargo Poland у Telegram.

Завдяки блок-поїздам перевезення здійснюється всього за 4 дні, що дозволяє мінімізувати затримки та підвищити ефективність логістичних ланцюгів.

Новий контейнерний сервіс забезпечує швидку доставку – вантажі з портів Гдиня та Гданськ до Києва прибувають всього за чотири дні. Процес проходження митниці оптимізований, що значно скорочує час перевірок на пунктах пропуску Медика та Мостиська.

Для бізнесу передбачені гнучкі логістичні рішення, які дозволяють адаптувати перевезення відповідно до потреб компаній. Важливою перевагою є наявність порожніх контейнерів як у Польщі, так і в Україні, що спрощує організацію транспортування.

Завдяки системі попереднього інформування вантажів затримки на кордоні мінімізуються, а процес переходу займає не більше 24 годин. Окрім цього, сервіс працює за принципом "від дверей до дверей", що робить транспортування більш зручним та ефективним.

Запуск цього маршруту є важливим кроком у розвитку контейнерних перевезень між Україною та Європою, забезпечуючи стабільні та швидкі логістичні рішення для імпорту та експорту.

UZ Cargo Poland — це дочірня компанія АТ "Укрзалізниця", створена для розширення присутності українського залізничного перевізника на європейському ринку, зареєстрована в Польщі.

Спеціалізується на організації міжнародних залізничних перевезень, зокрема між Польщею та Україною, надаючи послуги з транспортування вантажів, митного оформлення та логістичного супроводу. Співпрацює з міжнародними партнерами, такими як MSC Poland та Medlog Poland, UZ Cargo Poland, що сприяє інтеграції української залізничної інфраструктури з європейською та забезпечує ефективні логістичні рішення для клієнтів.​

Нагадаємо, в Україні було оголошено про запровадження інтермодальних послуг лише в лютому 2023 року. Йдеться про перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту на базі рухомого складу центру транспортного сервісу "Ліски".

Перший рейс з контрейлерною платформою було відправлено 31 березня. Втім, міжнародних перевезень таких типів УЗ досі не запускала - лише заявляла, що розглядає можливість організації таких перевезень до Польщі, Румунії, Австрії та Туреччини.