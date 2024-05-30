Міжнародні контейнерні перевізники повертаються до України

Попри тривалу війну та постійну загрозу ракетних ударів з боку країни-агресора РФ міжнародні контейнерні перевізники повертаються в Україну. Так, німецька контейнерна лінія Hapag-Lloyd з кінця цього тижня починає пропонувати перевезення до українських морських портів.

Про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

Зазначається, що Hapag-Lloyd братиме слоти на сервісі між Румунією та Україною, яким оперує українська транспортно-логістична компанія Iteris Feeders, яка знаходиться в Одесі.

MSC Mediterranean Shipping Co (Швейцарія) також має відновити регулярний сервіс до портів "Великої Одеси". Перевезення заплановані з турецького порту Текірдаг до Одеського морського порту.

Але видання, уточнює, що перевізник поки цю інформацію не підтвердив.

Раніше керівник Hapag-Lloyd Ukraine Валерій Леонов в коментарі "ЦТС" зазначив, що перспектива відновлення роботи в сенсі повноцінного оперування контейнерної лінії виглядає наразі сумнівною через низку факторів.

"По-перше, власне військовий ризик. Прикладом реагування контейнерних перевізників на нього може бути рішення по Червоному морю. Також сюди слід віднести обмежений обсяг вантажів на Чорному морі в цілому та непередбачувану кон’юнктуру попиту саме українських вантажів", - зауважив він.

За його словами, наявний обсяг вантажів поки що обробляється без перешкод портом Констанца, та через порти Польщі.

"Але ми уважно спостерігаємо за процесами на ринку і вчасно оновлюємо статус з керуючим офісом", - пояснював Леонов.

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

А 21 квітня до одного з терміналів Одеси пришвартувався контейнеровоз "Pros Hope", який без зупинок приплив із Китаю. Таке судно зайшло в українську гавань уперше з початку повномасштабної війни.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.

За дев’ять місяців роботи тимчасового морського коридору ним пройшли майже 1600 суден, які забезпечили експорт 45 млн тонн вантажів до 44 країн світу. Це вже більше, ніж за рік роботи “Зернової ініціативи”, в якій брали участь ООН, Росія та Туреччина.