У порту Констанца з’явиться додаткова якірна стоянка для українського зерна

У румунському порту Констанца з’явиться додаткова якірна стоянка для українського зерна, що значно збільшить пропускну здатність для вантажів, які перевозяться Дунаєм.

Про це повідомив генеральний директор державної компанії "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

За його словами, румунські колеги повідомили про завершення тендеру на організацію додаткової якірної стоянки.

Зауважимо, Україна та Румунія домовилися про запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції в порту Констанца ще у грудні 2023 року.

"Минулого року саме УДП було одним з ініціаторів проєкту. Потужності терміналів Констанци не вистачало для перевалки зернового потоку з України. В порту перебувало до 600 барж з зерном, які по 30-40 днів очікували на вивантаження", - зауважив Москаленко.

Він підкреслив, що з того часу більшість українського аграрного експорту знову повернулась до портів Великої Одеси.

"Але дунайський напрям не втрачає актуальності. Наші американські партнери наголошують, що Дунай є резервною логістикою, яку треба посилювати і розвивати", - наголосив Москаленко.

Він зазначив, що навіть за таким умов стоянка не простоюватиме. УДП заміщує українську агропродукцію зерном з Середнього Дунаю, а в планах щомісячно доставляти у Констанцу до 200-250 тисяч тонн.

Наразі УДП пропонує комплексну послугу – річковий фрахт плюс перевалку борт-борт у Констанці.

Як прогнозує Москаленко, якщо ж на Дунай знову повернеться основний експортний потік з України, якірна стоянка стане рятівним колом, який значно збільшить пропускну здатність.

Україна збільшує експорт зерна через порти Румунії

Завдяки різкому збільшенню поставок з України та поточним інфраструктурним проектам, чорноморський порт Румунії Констанца зафіксував найвищий експорт зерна у 2023 році.

Згідно з повідомленням, у минулому році порт відвантажив 36 мільйонів метричних тонн зерна, що на 50% більше, ніж у попередньому році. Українське зерно склало приблизно 40% від загального обсягу, або 14 млн тонн, порівняно з 13,0 млн на кінець листопада та з 8,6 млн за весь 2022 рік.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, а Констанца стала найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва після початку повномасштабного вторгнення.

Румунія прагне збільшити свою транзитну спроможність для українського зерна до 4 мільйонів тонн на місяць і зараз модернізує залізничну та автомобільну інфраструктуру в порту та навколо нього.

Через територію Румунії на експорт йде до 60% українського зерна.

УДП запускає контейнерні каравани Дунаєм

Українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.

УДП почало підготовку до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай.

Державне підприємство розробило три лінії для баржевих караванів.

Україна - Галац. Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів.

Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів. Україна - Регенсбург. Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац.

Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац. Україна - Констанца. Доставка вантажу в один з найбільших європейських морських портів, з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

у 2023 році УДП було реалізовано масштабну ремонтну програму – в експлуатації компанії наразі є 25 одиниць самохідного флоту (20 в резерві) та понад 200 барж.