УДП хоче залучити німецьку компанію для доставки вантажів з портів Верхнього Дунаю до кінцевого складу

Представники ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" та логістичної компанії Rhenus Logistics обговорили перспективу розширення співробітництва, створення спільних логістичних ланцюгів, а також доставки вантажів флотом УДП на склади європейських клієнтів.

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Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

"Відвідали австрійське місто Кремс та обговорили з представниками Rhenus Logistics перспективу створення спільних логістичних ланцюгів", - йдеться в його повідомленні.

Він розповів, що у Rhenus Group вже є український підрозділ, який оперує логістичним комплексом.

"Проте ми пропонуємо колегам розширити співпрацю", - повідомив Москаленко.

За його словами, українські компанії потенційно зацікавлені у перевезеннях у країни Західної та Центральної Європи з регіону Придунав’я. УДП забезпечує перевалку в Україні та доставку вантажів у порти Верхнього Дунаю, але шукає партнера, який гарантує другу частину ланцюгу – від порту до кінцевого складу.

Він зазначив, що Rhenus Group є відомим логістичним гігантом, який працює у всьому світі. Термінали, логістичні комплекси та центри, морські та річкові перевезення, залізниця, автотранспорт – Rhenus оперує глобальною логістичною мережею.

Разом з тим, Rhenus присутній і на Дунаї. Зокрема, Rhenus PartnerShip пропонує послуги перевезення річковим транспортом, а Rhenus Donauhafen Krems працює як тримодальний логістичний центр, поєднуючи флот, залізницю і автотранспорт.

"Ми готові запропонувати європейським партнерам наш виробничий майданчик в Україні. Величезна територія 19 га, виробничі потужності, комунікації, інфраструктура, персонал. Це ідеальна локація з ідеальними умовами для розміщення технопарку та логістичного хабу", - заявив гендиректор УДП.

Так, під час зустрічі сторони домовились продовжити консультації після аналізу всіх пропозицій та можливостей.

УДП запускає контейнерні каравани Дунаєм

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.

Також УДП почало підготовку до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай.

Державне підприємство розробило три лінії для баржевих караванів:

Україна - Галац. Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів.

Україна - Регенсбург. Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац.

Україна - Констанца. Доставка вантажу в один з найбільших європейських морських портів, з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

Крім перевезення, компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

У 2023 році УДП було реалізовано масштабну ремонтну програму – в експлуатації компанії наразі є 25 одиниць самохідного флоту (20 в резерві) та понад 200 барж.