УДП хочет привлечь немецкую компанию для доставки грузов из портов Верхнего Дуная на конечные склады

Представители ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и логистической компании Rhenus Logistics обсудили перспективу расширения сотрудничества, создания общих логистических цепей, а также доставки грузов флотом УДП на склады европейских клиентов.

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Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

"Посетили австрийский город Кремс и обсудили с представителями Rhenus Logistics перспективу создания общих логистических цепей", - говорится в сообщении.

Он рассказал, что у Rhenus Group уже есть украинское подразделение, оперирующее логистическим комплексом.

"Однако мы предлагаем коллегам расширить сотрудничество", – сообщил Москаленко.

По его словам, украинские компании потенциально заинтересованы в перевозках в страны Западной и Центральной Европы из Придунавья. УДП обеспечивает перевалку в Украине и доставку грузов в порты Верхнего Дуная, но ищет партнера, гарантирующего вторую часть цепи – от порта до конечного склада.

Он отметил, что Rhenus Group является известным логистическим гигантом, работающим во всем мире. Терминалы, логистические комплексы и центры, морские и речные перевозки, железная дорога, автотранспорт – Rhenus оперирует глобальной логистической сетью.

Вместе с тем, Rhenus присутствует и на Дунае. В частности, Rhenus PartnerShip предлагает услуги перевозки по речному транспорту, а Rhenus Donauhafen Krems работает как тримодальный логистический центр, совмещая флот, железную дорогу и автотранспорт.

"Мы готовы предложить европейским партнерам нашу производственную площадку в Украине. Огромная территория 19 га, производственные мощности, коммуникации, инфраструктура, персонал. Это идеальная локация с идеальными условиями для размещения технопарка и логистического хаба", - заявил гендиректор УДП.

Во время встречи стороны договорились продолжить консультации после анализа всех предложений и возможностей.

УДП запускает контейнерные караваны Дунаем

Напомним, Украинское Дунайское пароходство предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт.

Также УДП начало подготовку к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

Государственное предприятие разработало три линии для баржевых караванов:

Украина – Галац. Наиболее быстрый маршрут для перебрасывания груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней.

Украина – Регенсбург. Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта. Или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац.

Украина – Констанца. Доставка груза в один из самых больших европейских морских портов, с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

Кроме перевозки компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

В 2023 году УДП была реализована масштабная ремонтная программа – в эксплуатации компании сейчас 25 единиц самоходного флота (20 в резерве) и более 200 барж.