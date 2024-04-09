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УДП хочет привлечь немецкую компанию для доставки грузов из портов Верхнего Дуная на конечные склады

УДП хочет привлечь немецкую компанию для доставки грузов из портов Верхнего Дуная на конечные склады
Фото: Гендиректор УДП Дмитрий Москаленко / Facebook

Представители ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и логистической компании Rhenus Logistics обсудили перспективу расширения сотрудничества, создания общих логистических цепей, а также доставки грузов флотом УДП на склады европейских клиентов.

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Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

"Посетили австрийский город Кремс и обсудили с представителями Rhenus Logistics перспективу создания общих логистических цепей", - говорится в сообщении.

Он рассказал, что у Rhenus Group уже есть украинское подразделение, оперирующее логистическим комплексом.

"Однако мы предлагаем коллегам расширить сотрудничество", – сообщил Москаленко.

По его словам, украинские компании потенциально заинтересованы в перевозках в страны Западной и Центральной Европы из Придунавья. УДП обеспечивает перевалку в Украине и доставку грузов в порты Верхнего Дуная, но ищет партнера, гарантирующего вторую часть цепи – от порта до конечного склада.

Он отметил, что Rhenus Group является известным логистическим гигантом, работающим во всем мире. Терминалы, логистические комплексы и центры, морские и речные перевозки, железная дорога, автотранспорт – Rhenus оперирует глобальной логистической сетью.

Вместе с тем, Rhenus присутствует и на Дунае. В частности, Rhenus PartnerShip предлагает услуги перевозки по речному транспорту, а Rhenus Donauhafen Krems работает как тримодальный логистический центр, совмещая флот, железную дорогу и автотранспорт.

"Мы готовы предложить европейским партнерам нашу производственную площадку в Украине. Огромная территория 19 га, производственные мощности, коммуникации, инфраструктура, персонал. Это идеальная локация с идеальными условиями для размещения технопарка и логистического хаба", - заявил гендиректор УДП.

Во время встречи стороны договорились продолжить консультации после анализа всех предложений и возможностей.

УДП запускает контейнерные караваны Дунаем

Напомним, Украинское Дунайское пароходство предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт.

Также УДП начало подготовку к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

Государственное предприятие разработало три линии для баржевых караванов:

  • Украина – Галац. Наиболее быстрый маршрут для перебрасывания груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней.
  • Украина – Регенсбург. Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта. Или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац.
  • Украина – Констанца. Доставка груза в один из самых больших европейских морских портов, с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

Кроме перевозки компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

В 2023 году УДП была реализована масштабная ремонтная программа – в эксплуатации компании сейчас 25 единиц самоходного флота (20 в резерве) и более 200 барж.

Автор:
Ольга Колесниченко