УДП построило и спустило на воду третью SLG-баржу

Украинское Дунайское пароходство (УДП) продолжает обновление своего речного грузового флота. 27 марта состоялся спуск на воду третьей SLG-баржи грузоподъемностью 2200 тонн.

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Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, новая баржа, как и две предыдущие, предназначена для перевозки различных грузов по речным путям. Суда SLG создаются компанией самостоятельно, без привлечения внешнего финансирования.

Их производство происходит путем модернизации трех малых самоходных судов-лихтеров. SLG-баржа имеет грузоподъемность 2200 тонн, длину 76,5 метра и осадку 3,1 метра.

Конверсия старых лихтеров позволяет УДП наращивать грузовые мощности без значительных капиталовложений. Себестоимость производства SLG-баржи гораздо ниже, чем строительству нового судна.

Модернизация лихтеров также создала около 100 новых рабочих мест для корабелов и дала толчок развитию производственных мощностей предприятия в целом.

УДП приступило к строительству несамоходных судов

Напомним, 13 февраля Украинское Дунайское пароходство успешно завершило сооружение второй крупнотоннажной SLG-баржи, используя для этого переработанные старые лихтерные суда (малые баржи длиной 40 метров).

В 2023 году УДП приступило к строительству несамоходных судов, имея на балансе более 80 лихтеров, большинство из которых не используются, обременяя компанию расходами на содержание. Первая переработанная многотоннажная баржа была запущена в эксплуатацию в конце предыдущего года.

Кроме этого, в прошлом году подразделение УДП – Килийский судостроительно-судоремонтный завод – отремонтировал 4 баржи. Каждая из барж проходила полный цикл ремонта, который в среднем занимает 45 суток.