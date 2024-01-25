Экс-руководителя УДП и двух экс-депутатов Одесского облсовета подозревают в присвоении 32 барж на 80 миллионов

25 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в сотрудничестве со Службой безопасности Украины выдвинули обвинения шести лицам, которые присвоили имущество ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" на 80 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Преступную группу организовали два бывших депутата Одесского областного совета и бывший руководитель ЧАО "УДП". Им инкриминируют присвоение и растрату имущества из-за злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191), завладения чужим имуществом (ч. 4 ст. 190) и отмывание доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209)

По информации следствия, в августе 2017 года два депутата Одесского областного совета разработали схему присвоения лихтеров "УДП" с целью строительства барж большего размера и емкости для личного коммерческого использования.

В рамках этой схемы к совместной деятельности были привлечены три человека и бывший руководитель "УДП", подписавший соглашения о фрахте 18 лихтеров на общую сумму примерно 44,3 млн грн. После окончания трудового контракта директора "УДП", злоумышленники ввели в заблуждение новое руководство компании и заключили дополнительные соглашения на передачу еще 14 лихтеров, стоимостью 38,35 млн грн.

В НАБУ установили, что 32 лихтера были перевезены в Турцию, где их разобрали и перестроили на 12 барж большей емкости. Организаторы преступления вернули эти баржи в Украину и зарегистрировали на находящиеся под их контролем компании.

В рамках расследования НАБУ и САП обнаружили новые баржи и обеспечили их передачу в Национальное агентство Украины по управлению активами.