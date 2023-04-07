Украинское дунайское пароходство готово удвоить объем перевозок металлопродукции: что для этого нужно

В первом квартале 2023 года перевозка грузов горно-металлургического комплекса флотом Украинского дунайского пароходства (УДП) составила примерно 70 тыс тонн. В то же время УДП готов нарастить объемы перевозки в 1,5-2 раза.

Об этом рассказал руководитель ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко в интервью GMK Center.

По состоянию на начало апреля процент ГМК в структуре перевозок УДП составляет 15-20%, но есть потенциал к увеличению до 50% и выше. В частности, для этого УДП ввело новую модель работы экипажей, благодаря которой время обращения баржевых караванов сокращается. Теперь ожидают выхода из ремонта еще двух буксиров, которые могут толкать не 6, а 9 барж.

"Вопрос только в том, готовы ли европейцы больше покупать, а наши производители больше поставлять", - подчеркнул Москаленко.

Кроме того, УДП уже сталкивалось с трудностями, не зависевшими от компании. После начала полномасштабной войны доля ГМК по сравнению с довоенной сократилась, восстановление было зафиксировано только в конце года. Но в тот момент в Украине начали применять веерные отключения света, из-за чего возникли проблемы с энергообеспечением производства, логистикой по Украине и т.д.

Если говорить о всех категориях грузов, то порты Дунайского морского кластера в 2022 году суммарно обработали 16,5 млн тонн грузов, в частности Измаил увеличил грузооборот в 2,2 раза (до 8,89 млн тонн), Рени – в пять раз (до 6,82 млн. тонн), "Усть-Дунайск" – в 12,3 раза (до 785 тыс. тонн). В УДП отмечают, что это самые лучшие результаты работы за все годы независимости Украины.

Кроме металлургии, основу грузов в 2022 году составляли зерновые. Всего за 2022 год было перевезено более 1,8 млн тонн.

"Предприятие могло бы осуществить гораздо больше перевозок, но помешала сильная перегруженность дунайской инфраструктуры и очереди на терминалах в морских портах, где караваны с грузами могли ожидать разгрузки по несколько недель. Второй негативный фактор – засуха в Европе, повлекшая обмеление Дуная. Мы дважды закрывали навигацию, работали с минимальной осадкой. Однако объем перевозок был сохранен", - подытожил Москаленко.

В результате затруднения работы морпортов резко возросла важность Дунасской транспортной инфраструктуры, поэтому аграрии просят сформировать рейдовые перевалки всем дунайским портам.