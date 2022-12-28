Россия тормозит работу "зернового коридора": в Босфоре сформировалась стабильная очередь из более 90 судов

Российская Федерация под разными предлогами назначает инспекции судов в Босфоре, пытаясь тормозить работу "зернового коридора". Поэтому образовалась стабильная очередь в 90 и более судов. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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Следствие попыток РФ помешать работе "зернового коридора" - миллионные убытки грузовладельцев, недоэкспорт минимум в 5-6 млн тонн в течение года.

27 декабря в Босфоре РФ запланировала инспекцию 96 судов, из которых 71 судно – на вход в порты, а 25 – уже загружено агропродукцией. Ежедневно проходит 6 из 10 запланированных инспекций.

"Помимо уменьшения количества инспекционных групп, российская сторона прибегла к тактике затягивания времени самих инспекций из-за требований проверять параметры судов, не регламентируемых документами СКЦ и не имеющих никакого отношения к предмету проверки. Из-за таких действий сокращается количество флота, движущегося под загрузку украинской агропродукцией", - рассказали в ведомстве.

Для примера: балкер BRAVE месяц ожидал инспекции в коридоре, чтобы зайти в порт под загрузку. Впоследствии порт Одессы отправил этот балкер из 28 тыс тонн зерна для Ливии.

Несмотря на попытки РФ помешать процессу, Украина продолжает экспорт агропродукции через порты. В частности, за 2 дня из портов Большой Одессы 11 судов экспортировали 422 тыс тонн агропродукции в Африку, Азию и Европу. Среди них балкер ALANDA STAR с 30,8 тыс тонн пшеницы для Египта, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тыс тонн масла для Индии.

В целом с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 605 судов, экспортировавших 15,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Отметим, соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, закрытых после вторжения России.

В ноябре в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" для экспорта украинского зерна из черноморских портов еще на 120 дней.