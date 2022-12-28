Росія гальмує роботу "зернового коридору": у Босфорі сформувалася стабільна черга з понад 90 суден

Російська Федерація під різними приводами призначає інспекції суден в Босфорі, намагаючись гальмувати роботу "зернового коридору". Через це утворилася стабільна черга в 90 і більше суден. Про це 28 грудня повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

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Наслідок спроб РФ завадити роботі "зернового коридору" — мільйонні збитки вантажовласників, недоекспорт мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року.

27 грудня в Босфорі РФ запланувала інспекцію 96 суден, з яких 71 судно — на вхід до портів, а 25 — вже завантажені агропродукцією. Щоденно відбувається 6 з 10 запланованих інспекцій.

"Окрім зменшення кількості інспекційних груп, російська сторона вдалась до тактики затягування часу самих інспекцій через вимоги перевіряти параметри суден, які не регламентуються документами СКЦ та не мають жодного відношення до предмету перевірки. Через такі дії скорочується кількість флоту, який рухається під завантаження українською агропродукцією", — розповіли у відомстві.

Для прикладу: балкер BRAVE він місяць очікував на інспекцію в коридорі, щоб зайти до порту під завантаження. Згодом порт Одеси відправив цей балкер з 28 тис тонн зерна для Лівії.

Незважаючи на спроби РФ завадити процесу, Україна продовжує експорт агропродукції через порти. Зокрема, за 2 дні з портів Великої Одеси 11 суден експортували 422 тис тонн агропродукції до Африки, Азії та Європи. Серед них балкер ALANDA STAR з 30,8 тис. тонн пшениці для Єгипту, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії для Індії.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Зазначимо, угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії.

У листпоаді у Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту українського зерна з чорноморських портів ще на 120 днів.